Rihanna, Taylor Swift, Ava Max, Bon Jovi y otros que fueron Nº1 de la lista esta semana

No sabemos si cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no hay más que poner en marcha La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola —sección en la que recordamos canciones que fueron número uno en la semana en curso— para darse cuenta de las grandes canciones que están unidas a nuestra vida. Curiosamente, en esta ocasión todos los temas que repescamos son a cargo de artistas foráneos. Empezando por el que lideró la lista el año pasado por estas fechas: So am I, de Ava Max. Quien pesara que Amanda sería la típica artista de un solo éxito se equivocaba. Un año después, es la artista femenina que más veces (cinco) ha sido número uno en 2020.

Más girl power: en 2015 fue Taylor Swift quien lideró el ránking con su contundente Shake it off. Y hace diez años, en 2010, lo logró Rihanna con Only girl (in the world), en la primera de las tres semanas que permaneció en lo más alto de la lista.

Una de las baladas más arrebatadoras de los últimos tiempos, You’re beautiful, de James Blunt, fue número uno esta semana en 2005. Nos dio a conocer a este singular cantautor británico, que luego se ha destapado en redes sociales con un gran sentido del humor. Y en 2000… hace 20 añazos, la italiana Laura Pausini nos robó el corazón con Entre tú y mil mares.

Se da esta semana una simpática casualidad: en 1995 y en 1990, esta semana el mismo cantante estaba en el puesto de honor de LOS40. Se trata de Jon Bon Jovi, que hace 25 triunfaba con su banda, Bon Jovi, y Something for the pain, y hace 30 (cuando Tony Aguilar llegó a LOS40), en solitario con Blaze of glory, inolvidable balada incluida en la banda sonora de Arma joven 2. En el vídeo de arriba, Tony repasa todas estas canciones.