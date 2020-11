“Ramoncín y C. Tangana son la misma persona”: Las redes sociales lo tienen claro

Internet es un mundo muy diverso y, en ocasiones, difícil de entender. Pero si hay algo en lo que todos coincidimos es que la creatividad y originalidad en este ámbito crece con el transcurso de los minutos. ¿O acaso alguna vez te habías planteado el parecido que existe entre Ramoncín y C. Tangana?

Lo cierto es que es un tema que ha existido en las redes sociales desde hace ya unos meses, pero ha sido ahora cuando ha revolucionado por completo Internet. "Ramoncín y C. Tangana son la misma persona", decía el usuario @sergiomarten el pasado 17 de noviembre. ¿Estás de acuerdo?

Ramoncin y ctangana son la misma persona

Lo creas o no, son más internautas de los que te imaginas los que han compartido la opinión de Sergio en Twitter. "No sabía quién era C. Tangana, lo he buscado y a mí no me engaña: es Ramoncín", añade @dulcinealafea. "Ramoncín es el padre de C. Tangana. No tengo pruebas pero tampoco dudas", señala @toragno.

Está saliendo @c_tangana en @zapeandola6 y dice mi madre: ¿Que hace Ramoncín en la tele?

Yo buscando una foto de Ramoncín de joven:

No puc més 😂

Eso sí, esta afirmación ha dado lugar a la confusión, pues muchos han interpretado que con Ramoncín se referían a Ramón, el que fue novio de La Reina del Brillo. ¡Hasta La Húngara se ha confundido!

Sea como sea, hay una cosa que todos tienen clara, y es que C. Tangana es el Ramoncín de los millennials. De momento ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto. Y tú, ¿estás de acuerdo con lo que los usuarios dicen en las redes socailes?