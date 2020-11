Lo que une al hermano de Lara Álvarez con Sandra Barneda y Nagore Robles

Las presentadoras de La Casa Fuerte 2 suelen aprovechar los ratos muertos para conversar y compartir con la audiencia alguna que otra anécdota o curiosidad. Este martes, por ejemplo, los espectadores de Telecinco pudieron conocer qué es lo que une a Lara Álvarez con Sandra Barneda y Nagore Robles.

Todo fue gracias al juego del programa que enfrentaba a Residentes y Acampados. Tenían que aguantar el máximo tiempo posible encima de una tabla de surf y esa fue la excusa que aprovechó Lara para preguntar a su compañera por este deporte acuático tan popular.

"Ay, Sandra. No me puede gustar más este juego y sé que a ti también. ¿Cómo se te da a ti el surf? Yo te he visto surfeando las olas…", preguntó la presentadora, a lo que Barneda contestó: "Bueno, yo poco. Nagore es la que sabe. Yo me caigo todo el rato".

A continuación, Sandra le preguntó a Lara si a ella le gustaba y gracias a su respuesta conocimos lo que une al hermano de la presentadora con la escritora y su pareja: "Yo soy como tú respecto a mi hermano, que sería como Nagore. Mi hermano es el que surfea, mi hermano es el que domina".