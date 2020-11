High School Musical vuelve a Disney con un especial navideño

Las plataformas en streaming se están preparando para lanzar una avalancha de contenidos navideños de cara a estas extrañas festividades pandémicas y Disney+, por supuesto, no podía quedarse atrás con uno de sus buques insignia: High School Musical.

La Casa del Ratón ha reunido al reparto de la serie High School Musical: El Musical (2019) para un esperado especial navideño que incluirá a prácticamente todo el reparto de la ficción y que servirá como una pequeña píldora para aguantar la espera de la segunda temporada.

Esta nueva pieza, que ha sido bautizada como Especial fiestas, contará con la presencia de Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr y Kate Reinders, quienes compartirán recuerdos navideños de su infancia, incluyendo algunos divertidos momentos embarazoso y otros secretos, como "quién será el más travieso de la lista de Papá Noel".



Disney+ acaba de presentar el primer tráiler de este reencuentro, que incluye un breve fragmento de la canción The Perfect Girl y otro de Something in the Air, dos de los temas que arrasarán durante la segunda temporada.

Según recuerda la nota de prensa de Disney, la banda sonora de la primera temporada de High School Musical: El Musical: La serie, fue un éxito arrollador y llegó a acumular 750 millones de reproducciones de audio y video. Además, su primer single, titulado All I Want, cantado por Olivia Rodrigo, ha sido disco de oro en Estados Unidos, Noruega, Suecia, Australia y platino en Irlanda y Canadá.

La banda sonora de High School Musical: El Musical: Especial Fiestas estará disponible el viernes 20 de noviembre y la película se estrenará en exclusiva en Disney+ el 11 de diciembre, de cada a la temporada navideña.