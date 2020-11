Así suena ‘Siempre he estado aquí’ de RBD: ¡mira la letra!

Desde Febrero he vuelto a escribirte canciones

Desde hace tanto quiero darte explicaciones

Con un lo siento quiero devolver el tiempo

Para volver y que en un beso me perdones

Lo bonito de la vida es que no olvidas, no

Nunca olvidarás el primero amor

Pero aunque se pase el tiempo vuelve el viento, que

Te hizo contener la respiración

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca te olvidé

Porque un amor tan grande, no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

Yo siempre he estado aquí

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

Sálvame con este corazón

Tan sólo enséñame un poco de tu amor

Y sólo quédate en silencio que aún hay tanto por contar

Y hay canciones que nos quedan por cantar

Volver a sentir lo que me enamora

Lo que no se olvida

Aunque pasen las horas

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca te olvidé

Porque un amor tan grande, no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí (Siempre he estado aquí)

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

Tú siempre has estado aquí

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh