Wyoming responde en ‘El Intermedio’ a los titulares que aseguran que debe “más de un millón de euros”

El Gran Wyoming empezaba anoche El Intermedio con un monólogo sobre los polémicos titulares que ha visto publicados en diversos medios nacionales: “Wyoming tendría que pagar más de medio millón de euros a Hacienda”. Esto nace de que la información de que la Audiencia Nacional había ratificado una sanción de 566.921 euros a el presentador por el IRPF de los años 2005 y 2006 en los que pagó como una sociedad en vez de como una persona física. Beneficiándose así de una rebaja fiscal.

“El desayuno se me ha atragantado hoy” empezaba diciendo Wyoming en el programa, culpando a los titulares. Y continuaba: “en cuestión de horas la noticia ha sido reproducida por un montón de medios. Felicito al medio que ha dado a conocer esta información por la enorme repercusión que ha tenido, pero la noticia tiene un pequeño problemita: que no es cierta”.

Siguiendo con su explicación ante las acusaciones: “Siento quitarle la ilusión a alguno, pero no tengo que pagar nada a Hacienda. Ya arreglé mis cuentas en 2010 cuando aboné lo que me pedían. Lo que ahora ha fallado es la resolución de un recurso presentado por mis abogados hace varios años”. Y añade con tono de crítica y humor: “Lo cual demuestra que la justicia es como un tren a Badajoz, acaba llegando, pero es lenta de cojones”.

Además de explicar lo ocurrido, el Gran Wyoming no ha perdido en ningún momento su papel cómico: “He tenido el honor de convertirme en Trending Topic sin tener que pasar por la Isla de los famosos” o “Por fin me alegro de una fake new”.

Wyoming envía un comunicado

El protagonista de la fake new ha mandado un comunicado a título personal que decía: “Hacienda no me reclama 'absolutamente nada'. Me encuentro al corriente de pagos y la sentencia es una resolución de un recurso que presentaron mis representantes legales, por no estar de acuerdo con las cantidades que demandaba Hacienda, y que fueron abonadas en su día antes de presentar dicho recurso”.

E insiste en lo que comenta en su monólogo: “Las regularizaciones, como bien refleja el artículo, correspondían a los ejercicios de 2005 y 2006, y la inspección de Hacienda se comenzó en 2009 y terminó en 2010, quedando a partir de entonces zanjada toda deuda con Hacienda”. “El hecho de que aparezca ahora una sentencia desestimando mi recurso, es consecuencia del retraso de la Justicia que, como vemos en este caso, no se pronuncia con la celeridad que la parte demandante, o sea yo, hubiera deseado, pero insisto en que a día de hoy me encuentro al corriente de pagos y Hacienda no me reclama nada”, añade al comunicado.