La pandemia está obligando a muchos estudios de cine a cambiar su formato de estreno de grandes producciones, aunque se trate de esperados (futuros) taquillazos de superhéroes. Si Disney ya apostó por lanzar Mulán en Disney+ con muy buenos resultados, ahora Warner Bros. ha pasado a la acción para estrenar Wonder Woman 1984 a través de la plataforma HBO Max a lo largo de estas navidades.

La diferencia entre Warner y Disney es que mientras la segunda decidió dar la espalda a los exhibidores y lanzar su producto solamente en Disney+, la major sí que estrenará Wonder Woman 1984 en salas de cine. Otro elemento que las diferencia es que Mulán costaba 25€ extra y la cinta sobre la superheroína encarnada por Gal Gadot no tendrá coste adicional para los suscriptores.

¿Cuál es el problema? Que HBO Max no está disponible en la mayoría de países europeos, por lo que en territorios como España tendremos que esperar al estreno en salas del 16 de diciembre, unos días antes del lanzamiento previsto para el lanzamiento oficial en EEUU.

Por qué debería interesarnos a pesar de todo

Quizás en España esta noticia no nos toque muy de cerca, pero sí es relevante porque supone un cambio de estrategia de las grandes productoras y distribuidoras internacionales. Si Warner Bros. está dispuesta a sacar en plataformas una superproducción de la talla de Wonder Woman 1984 sabiendo lo bien que rinden en taquilla los superhéroes, podemos deducir que este tipo de estrenos simultáneos podrían ser una alternativa al protocolo de estreno habitual en un futuro no muy lejano.

Además, no es la primera vez que este estudio de cine lanza una cinta en streaming: Las brujas (de Roald Dahl) también se lanzó en HBO Max durante su estreno en Estados Unidos. ¿Estamos viviendo un cambio de modelo de producción y distribución? Probablemente. Y aunque muchas de estas decisiones sean temporales por culpa de la pandemia, sentarán una base para un cambio de modelo.

Sin embargo, debemos recordar las palabras de Jason Blum: este tipo de estrenos en streaming podrían jugarles una mala pasada a las majors, cuyo sistema está preparado para la distribución en salas de cine, esencialmente. "[Las majors] no pueden sobrevivir como productores para los servicios de streaming. No pueden hacerlo. Personalmente creo que su supervivencia no depende de aliarse con los streamers, sino de ser capaces de pivotar sobre las plataformas de VOD (Vídeo Bajo Demanda) estrenando contenidos premium, como hace Jóvenes y brujas en Estados Unidos", explicaba a LOS40 el productor más rentable de Hollywood.

"Creo que ese es el futuro y solo existen dos opciones: aliarse con los streamers o pivotar y que los estudios sigan distribuyendo sus propios contenidos. En el momento en el que estrenen a través del streaming estarán perdidos porque perderán su razón de ser".

El debate está servido. ¿Streaming, cines o ambas?