13 años de la “ruptura amistosa” de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh

No fue la primera, ni sería la única vez, que la vocalista principal de un grupo decide marcharse para continuar como solista. Amaia Montero comunicó su decisión de abandonar La Oreja de Van Gogh un 19 de Noviembre de 2007. Y lo hizo de forma amistosa, manifestando su cariño “de hermanos” hacia sus cuatro compañeros. Por su parte, Pablo, Haritz, Xabi y Álvaro también dijeron que sentían "mucha tristeza" por todos los años vividos junto a la cantante. Hoy, 13 años después, parece que la armonía ya no es tal.

Cuesta creer que, siendo parte primordial de uno de los grupos de pop más exitosos de España, Amaia Montero tomara “la decisión más difícil de mi vida”, tal y como ella misma la calificó. Aunque hacía tiempo que circulaban rumores sobre sus diferencias irreconciliables con Pablo Benegas (guitarrista y compositor) la ruptura fue en buenos términos. Amaia, en su mensaje a los medios, decía que “los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón”. Y desmentía “muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos… los quiero como a hermanos… mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos”.

El resto de La Oreja de Van Gogh, también hizo público un comunicado en el que lamentaba la marcha de Amaia: “Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir”.

Un año después…

En 2008, volvimos a tener noticias de ambas partes. LODVG, con Leire Martínez como nueva vocalista, publicaron A las cinco en el Astoria y estuvieron en Anda Ya!, el ‘morning’ de LOS40, para presentarlo el mismo día del lanzamiento, el 2 de Septiembre. Frank Blanco comparaba el momento en el que Amaia les dice que se va del grupo, con la ruptura de una pareja. Xabi contesta “Se pueden buscar similitudes con una relación sentimental. Para nosotros fue un palo fuerte. Llevábamos casi doce años juntos y habíamos vuelto con toda la ilusión del mundo, después de un verano de vacaciones, con la idea de volver a hacer un disco y terminar una década queriendo hacer un gran disco y sintiéndonos bien haciendo canciones. Para ella fue el momento de empezar su carrera en solitario, nos lo trasmitió y sí se puede parecer a una relación sentimental cuando terminas”.

La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez en una conferencia en México / Clasos (Getty Images)

Poco después, en Noviembre de 2008, Amaia Montero debutó en solitario con un álbum homónimo. Durante su visita promocional en Cadena Dial, reconocía que se habían producido discusiones con el grupo, pero quedaba el cariño: “Por supuesto, como en las mejores familias. A mí, relaciones por ejemplo, en las que no se haya discutido nunca o no haya pasado nada malo, me mosquean, porque eso no es verdad. Alguien no está siendo él, alguien no está diciendo la verdad. Nosotros hemos tenido discusiones, por supuesto, hemos estado once años conviviendo día a día, ahora discusiones tontas, del día a día. Ahora, el cariño, el amor y todo lo que hemos vivido, eso es muchísimo muchísimo más fuerte, y es por supuesto lo que queda”.

Durante esa misma entrevista en Dial tal Cual, cuando Rafa Cano comentaba que La Oreja de Van Gogh decía que no sabía por qué se había ido del grupo, Amaia Montero se quedó descolocada: “Bueno, prefiero... me has dejado un poco... sin saber qué decir, porque mira, hay veces que la mejor respuesta es el silencio, y en este caso es lo que voy a hacer”.

El silencio roto

A lo largo de estos 13 años se han sucedido muestras de cordialidad por ambas partes. Lo suyo era una historia de amistad, continuaban manteniendo contacto y todo estaba bien. Hasta que el 4 de Octubre de 2020, Amaia Montero rompió su silencio y puso fin a 13 años de armonía. La herida no estaba cerrada.

La cantante tuiteó un mensaje dirigido claramente hacia sus ex compañeros en el que, entre otras cosas, decía: “Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias… pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como 'Amaia se fue'. Siempre lo he dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en el año 2006 / Gianni Ferrari (Getty Images)

Uno de sus seguidores preguntó si estaban pasando cosas con La Oreja de Van Gogh que no eran públicas y que pudieran explicar esas palabras. Amaia respondió: “Bingo”. Y continuó: “Tras 13 años esquivando la pregunta de millón que todo el mundo me hace, y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar”. Por último, explicó las razones por las que se fue de LODVG y vertió acusaciones muy graves: "Estar bien significa entre otras cosas no permitir que te insulten, te vejen, te hagan bullying, etc... estoy en paz".

No se sabe en qué ha consistido ese “disparo mortal” que Montero ha recibido de quienes fueron sus amigos. Tampoco hay respuesta del grupo, aunque el título de su nuevo disco podría valer como tal: Un susurro en la tormenta.