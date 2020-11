Hace 40 años John Lennon desempolvó su guitarra, afino la voz y miró de frente al futuro con paso firme. El ex-Beatle volvía a las discográficas luego de un periodo de silencio y alejado de los focos de los escenarios. Ese día de noviembre, John Lennon lanzaba Double Fantasy, su disco, su último disco en vida. Y también la última gran declaración de amor a su esposa, Yoko Ono.

Clásicos como Woman, (Just Like) Starting Over, Watching the Wheels y Wonderful Boy conformaban un álbum que tomó dimensiones impensables, debido, entre otras cosas, a que el ex-líder de The Beatles fue asesinado apenas 20 días después a manos de Mark David Champman en la puerta de su edificio, el Dakota, en Nueva York.

En 1975, tras el nacimiento de su segundo hijo Sean, John Lennon decidió alejarse del ritmo frenético de la vida del rockero para dedicarse en cuerpo y alma a las tareas del hogar. Sin embargo, en un viaje a las Bermudas, escuchó por primera vez Rock Lobster de B-52 y pensó que tenía un estilo parecido a Yoko Ono

Ese día renacieron en Lennon las ganas de volver a componer, así que se puso a trabajar en un futuro disco, llamó a Yoko y le pidió que organizara una sesión de grabación en Factory con el productor Jack Douglas y reconocidos músicos como el bajista Tony Levin, el baterista Andy Newmark, los guitarristas Earl Slick y Hugh McCracken y el tecladista Ed Walsh, entre otros.

El nombre Double Fantasy proviene de una flor que tuvo un significado especial para Lennon. Para el artista, esta planta significaba: "Dos personas que tienen la misma imagen en el mismo momento". De ahí el título de su disco.

Este álbum es, probablemente, el trabajo más personal de Lennon. En él, no sólo rinde homenaje a su hijo en Beautiful Boy sino también celebra el amor y la admiración que sentía hacia Yoko Ono y las demás mujeres del planeta en Woman (just like) Starting Over.

40 años de 'Double Fantasy', el último disco de John Lennon

"Nació una tarde soleada en las Bermudas. Vi lo que las mujeres hacen por nosotros. No solo lo que Yoko hace por mí, aun cuando yo lo pensaba en ese sentido personal... Las mujeres realmente son la otra mitad del cielo. La canción me recuerda un tema de Los Beatles, pero yo no estaba tratando de que sonara así. La hice como hice Girl, muchos años antes. Así que esta es la versión madura de Girl", sostuvo John en una entrevista a Rolling Stone.

Más de ocho millones de copias vendidas a nivel mundial.

Cuando el disco vio la luz por primera vez recibió críticas tanto positivas como devastadoras. Algunos especialistas criticaban con dureza los temas de Yoko, aunque otros los consideraban los más valiosos de Double Fantasy.

El útlimo ejemplar de Double Fantasy que Lennon firmó fue a Chapman, su asesino. Mientras que Yoko y Lennon caminaban hacia su limusina, varios fans se acercaron para saludarlos, entre ellos, el que minutos después le dispararía hasta causarle la muerte.