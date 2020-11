No está siendo fácil conseguir una PS5 en España (ni en ninguna parte de planeta), pero si has sido uno de los afortunados, vas a tener que buscar un hueco para el enorme aparato de placer de Sony.

Sabiendo eso y que se preocupan por sus clientes, la compañía japonesa deja caer unos consejos básicos para que el emplazamiento de tu nueva consola propicie una larga vida.

En primer lugar y, aunque parezca poco importante, es conveniente usar la base para posicionar vuestra PS5. La disposición horizontal requiere el uso de la base, pero la disposición vertical podría haceros pensar que es segura sin ella. Pese a que la consola se mantendré de pie sin perder estabilidad, la pequeña elevación que aporta la base hará que el flujo de aire sea mejor y por ello no deberías dejar de utilizarla.

Además, colocar vuestra PS5 al menos a 10 centímetros de distancia de cualquier pared es especialmente importante para que no se interrumpa el flujo de salida de aire caliente, así como no posicionarla sobre una alfombra o cualquier tipo de moqueta que tenga fibras largas, para evitar, de nuevo, que obstruyan el flujo de aire que refrigera la consola.

Consejos para colocar tu nueva PS5 en casa

PS5 no es una consola fácil de colocar en un mueble de televisión tradicional, pero si el tuyo lo permitiera, deberás asegurarte de que no sea demasiado estrecho y de que no esté muy abarrotado. Una vez más, Sony busca que el aire que entra por la parte superior esté a baja temperatura, para que el ventilador haga que atraviese el disipador y reduzca la temperatura de funcionamiento.

Otro de los consejos es no cubrir la máquina con ningún tipo de tela, por si alguien tenía pensado disfrazar su PS5 de fantasma barato en Halloween.

Por último, un clásico del que casi nadie cuida: No permitir que el polvo se acumule en la zona de ventilación. Sony recomienda utilizar una herramienta de limpieza como un aspirador para limpiar la entrada de aire.

Como veis, consejos fáciles para que la vida de vuestra PS5 sea larga y próspera. Con ellos mente, tendréis que buscar el hueco de la vuestra en casa.

La mía, por si os vale la idea, está donde mejor queda: detrás del televisor.