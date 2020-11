3 de 12 Comenzó haciendo sus pinitos como actriz en el cine mudo con el apoyo de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa, con quien mantuvo un romance de más de 30 años. La influyente personalidad de Hearst le abrió las puertas de Hollywood. Cuando el sonido irrumpió en el cine Davies se adaptó bastante bien, a diferencia de otras grandes estrellas mudas que acabaron cayendo en el olvido. Protagonizó dos películas sonoras notables, Dulcy (1930) y The Florodora Girl (1930), pero a partir de entonces su carrera entró en decadencia, en parte por culpa de Hearst. Este trató de influir en la Metro Goldwyn Mayer para que la contratasen en sus grandes producciones, y amenazó con retirarles apoyo mediático si no colocaban a Davies de protagonista. Cuando su imperio entró en quiebra, Marion tuvo que vender parte de su patrimonio para pagar las deudas del magnate. Ella había perdido notoriedad en la industria –en parte como revancha a las amenazas de Hearst– y acabó su carrera profesional en 1937 tras la película Ever Since Eve. Murió a los 64 años, por culpa de un cáncer, retirada de los focos y convertida en una mujer atormentada y bebedora pero con grandes dotes de empresaria.