La Resistencia cambia de presentador (de forma temporal)

La Resistencia, tras cuatro temporadas, tiene nuevo presentador. Al menos lo tuvo de manera temporal cuando David Broncano decidió marcharse del programa en pleno directo y dejar al mando del programa al que había sido su invitado hasta ese momento: Miguel Noguera.

El humorista, cantante y escritor de Las Palmas de Gran Canaria estuvo en el late-night de #0 para promocionar su nuevo libro ¡Pam! pero como suele suceder de lo que menos se habló fue de su libro. Un programa diferente con una larga entrevista que protagonizó la mayoría del programa y que al final provocó el intercambio de roles.

"Yo empiezo a tener un problema real, profesional, porque tengo que presentar una gala a las 8, son menos 25, y todavía falta una parte del programa. A las 8 tengo que estar en otro sitio. Te pido ayuda. Miguel, ¿tú me ayudarías como amigo? Ahora viene Pantomima Full. ¿Te quedas tú y haces tú de mí? ¿Os parece si Miguel se queda presentando el programa? Yo cuando vienen ellos, ni hablo. ¿Te quedas? Pues un aplauso para Miguel Noguera y yo me voy" explicó David Broncano mientras cedía su silla al invitado.

Cuando Pantomima Full salió al escenario del teatro Arlequín, el director Ricardo Castella bromeó sobre que "las faltas de respeto habían llegado a un nuevo nivel hoy" dejando a los invitados sin el presentador habitual. Pero Broncano no quiso despedirse así y volvió frente a las cámaras en chandal negro para disculparse y de paso llevarse a más personal de la resistencia: "Os pido disculpas de verdad. Pero ¿podéis seguir sin Fran de cue? Es que Fran también tiene que ir a la gala. Ha sido todo culpa mía. Me voy pero me sabe fatal".

Broncano se pira del programa y deja al mando a @MiguelNoguera #LaResistencia ¿Sabéis a quién les toca después? Sí, claro que lo sabéis porque siempre son ellos: @Pantomima_Full pic.twitter.com/txE3wNLbfn — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 20, 2020 El psicólogo: El peor programa no existe, no puede hacerte daño



La Resistencia: pic.twitter.com/Dt8jaq10iz — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 20, 2020

La 'Hormiguerización' de La Resistencia

Y como he dicho al comienzo de la noticia, el programa fue completamente diferente al habitual. Se llegó incluso a una 'hormiguerización' del formato pesando la cabeza de Miguel Noguera. Lo hicieron primero con una báscula y posteriormente calculando el volumen de agua que desalojaba su cabeza.

Una cabeza de 5.3 kilos. "Tienes una cabeza cuadrada, es como cúbica. Es perfecta" bromeaba David Broncano. "Nací de cesárea y normalmente los que nacemos así no tenemos ninguna interrupción" le contestó Miguel Noguera.