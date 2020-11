Dakota Johnson reaparece con un cambio de look radical

Dakota Johnson, la protagonista de la saga 50 Sombras de Grey, llevaba un tiempo sin dar señales de vida en su cuenta de Instagram. De hecho, tan solo tiene 14 publicaciones en la red social desde que empezó a utilizarla en septiembre de 2019. Pero hace unos días reapareció, y lo hizo con un cambio de look radical.

Aquel pelo castaño no muy largo y muchas veces acompañado de una coleta que tanto nos gustó en la saga de Grey y en películas como Personal Assistant ha desaparecido para dar paso a un cabello largo que llega casi hasta la cintura. Lo que más llama la atención es su color: negro intenso.

No sabemos si este cambio es una cuestión estética personal o tiene que ver con su próximo proyecto cinematográfico, The Lost Daughter (La hija perdida), un drama con tintes de suspense dirigido por Maggie Gyllenhaal y protagonizado por Olivia Colman (Fleabag) y Peter Sarsgaard (Jarhead).

En cualquier caso, lo que sí sabemos es que aparte de dedicarse en cuerpo y alma a Hollywood, Dakota Johnson acaba de ser nombrada co-directora creativa de una empresa de bienestar sexual llamada Maude, y ha aprovechado el cambio de look para promocionarla en su Instagram.

"El bienestar sexual es un derecho humano fundamental. Apoyo el carácter distintivo de Maude, que está en sintonía con mis creencias en torno a la salud sexual. Además, el calibre y la estética de estos productos es excelente y elevada, y me encantan. Me siento orgullosa de anunciaros que me sumo como co-directora creativa e inversora", explicó la actriz.