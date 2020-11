Choi Min-ho de SHINee llega al Festival de Cine Coreano en España

Ya está aquí el 13º Festival de Cine coreano en España. El Centro Cultural Coreano ha anunciado un cartel repleto de grandes películas para todos los gustos. Así que si no sabes qué hacer desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre, traemos el plan perfecto.

Alerta Roja, Seoul Station, Me and Me y Beauty Water son algunos de los títulos que aparecen en la programación del centro. Entre ellos también está el de Battle of Jangsari, protagonizada por Choi Min-ho, integrante del grupo SHINee.

Cartel del 13º Festival de Cine Coreano en España / Foto cedida por el Centro Cultural Coreano

¿Qué tienes que hacer para ver las películas? A diferencia de otros años, en los que era el propio centro el que las proyectaba, podrás disfrutar de todas ellas desde tu propio sofá. Tan solo tienes que acceder a la plataforma de streaming Filmin, aunque una de ellas se publicará en Youtube.

Las entradas están ya disponibles para los socios de Filmin para conseguirlas. La suscripción tiene un precio de 7,99€ al mes, a excepción de las películas premiere. Además, el Centro Cultural Coreano también da la opción de acceder sin tener suscripción a Filmin. En este caso, el paquete exclusivo del festival tiene un precio de 8,99€.

Un año más, el centro apuesta por el talento cinematográfico del país para que así su cultura llega al nuestro de manera sencilla y eficaz. Y es que lo cierto es que así, de manera dinámica y entretenida, es la mejor herramienta para el aprendizaje. Y tú, ¿cuál de todas vas estas películas a ver?