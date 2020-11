Lost Frequencies nos habla de uno de los momentos más inolvidables de su carrera

Nació en Bruselas un 30 de noviembre de 1993. Felix De Laet, más conocido como Lost Frequencies, llegó al mundo con el propósito de llenarnos nuestras playlists con su talento. Y así ha sido.

Temas como Are You With Me, Melody y Before Today han sonado en cada rincón del planeta, creando así una base de fans que aún perdura. En LOS40 hemos tenido la oportunidad de charlar con el belga sobre algunos aspectos de su carrera. Aunque te sorprenderá lo que responde a la pregunta del artista con el que colaboraría. Sin duda, se convertiría en un auténtico hit. Esto, y mucho más, lo conocerás en las siguientes líneas:

Pregunta (P): Hola, Félix. Gracias por estar con nosotros. Lo primero de todo, enhorabuena por tu exitosa carrera. ¿Qué tiene el Lost Frequencies de Are You With Me que no tiene el actual, y viceversa?

Respuesta (R): ¡Gracias por atenderme! Es una pregunta muy interesante, ya que no veo mi trabajo anterior como algo que no tengo ahora. Estoy orgullos de mi progresión. ¡El único camino es hacia arriba! Creo que he aprendido a basarme en mis preferencias personales, y soy afortunado de que mis fans han sido receptivos. Por ejemplo, trabajar con The NGHBRS en Like I Love You y James Blunt en Melody me ha permitido tocar el indie, folk y otros géneros que amo y que escucho como fan. Para, entonces, ser capaz de añadir mi propio estilo y no solo "hacer" música de la manera en que yo pienso que se espera de mí. Mis fans me han apoyado siempre en cada dirección que he tomado en mi música, y por eso soy muy afortunado.

P: Has estado en diversos escenarios importantes por todo el mundo, como Tomorrowland y Coachella. ¿Cuál ha sido tu momento más impactante como artista?

R: No puedo pensar en un momento impactante, por así decirlo, pero recuerdo cuando pinché en Tomorrowland. Creo que fue 2017. Y pinché justo antes del atardecer. Había tanta gente intentando entrar en el escenario de Lost Frequencies & Friends que tuvimos una barricada. Eso fue muy loco, ver cómo muchos fans querían unirse a nuestra fiesta, un momento increíble en uno de mis festivales favoritos.

P: Ahora te han nombrado como el 21º mejor DJ del mundo. ¿Qué se siente?

R: Se siente increíble estar en el ranking del Top 100 de DJ Mag. No dejo que defina mi música pero estoy muy agradecido por todo el apoyo de mis fans.

P: Estarás en Tomorrowland 31.12.2020. ¿Qué podemos esperar de ti ese día?

R: ¡Estoy muy emocionado por el evento de Nochevieja! Creo, en estos momentos y después de un año muy loco, que todo el mundo está listo para despedirse del 2020 y saludar al 2021. Nadie lo hace como el equipo de Tomorrowland y estoy muy emocionado de dar la bienvenida al nuevo año con el gang y mis fans. ¡Por un comienzo fresco!

P: Además de la música, también eres un chico de negocios. Acabas de lanzar tu marca de ginebra Ocus Gin. ¿Por qué decidiste hacerlo?

R: Siempre he sido muy fan de la ginebra, es mi bebida preferida, así que para mí el proyecto era una pasión. Ocus Gin se ha estado ahciendo durante un año con mi mánager Nick Royaards. Nos metimos de lleno en todo el proceso, desde la producción a las botánicas, claridad y, por supuesto, el sabor. Con la llegada del COVID, el mundo nos ha dado una oportunidad de meterme en el proyecto más de lo que habíamos esperado, y estoy muy contento con los resultados.

P: ¿Cómo describirías la experiencia de beberlo?

R: ¡Delicioso!

P: ¿Hay algún artista español con el que te gustaría colaborar?

R: J Balvin – todo lo que hace es excelente.

P: Tu canción Love To Go ha sonado en LOS40 Dance y nuestros oyentes la aman. ¿Qué recuerdos tienes de tus fans españoles?

R: Una increíble diversión, mucha luz y un público tan acogedor. Amo España y no puedo esperar a visitarlo otra vez.

P: Hay muchos DJs intentando hacer otros tipos de música, como las fusiones con artistas latinos. ¿Vas a probar nuevos retos en tus próximos proyectos?

R: Me encanta la música latina y los artistas latinos. ¿Quién sabe si colaboraré en un futuro?

P: ¿Hay algo más que te gustaría conseguir en tu carrera?

R: Estoy muy orgulloso de lo que he logrado y nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer la mitad de las cosas que he hecho. Desde Tomorrowland hasta mis propios conciertos en escenarios principales, mi tour en directo y entrar en el Top 100 de DJ Mag. Mañana es un día nuevo y siempre estoy emocionado por el futuro.

Dispuesto a seguir cosechando éxitos y reuniendo logros en su carrera, Lost Frequencies se despide del 2020 haciendo lo que más le gusta: pinchando sus temas ante miles y miles de fans. ¿Acaso hay mejor plan para dar la bienvenida a un nuevo año de ilusiones y nuevos retos?