BTS estrena ‘BE’ con ocho capítulos que representan tu propia vida

En estos tiempos tan complicados que todos atravesamos, la música es nuestra mejor aliada. Siempre hay una canción que consigue arrancarnos una sonrisa o que nos evade de todo lo que estamos viviendo. En definitiva, siempre hay una canción para cada momento.

BTS es uno de estos artistas que saben cuándo y cómo aparecer en nuestras playlists para cautivarnos y convertirse así en nuestra banda sonora. Este es el caso de BE, su nuevo álbum que acaba de ver la luz y que ya ha reunido millones de reproducciones en todo el mundo.

Este nuevo proyecto se presenta con unos sonidos nuevos, perfectos para triunfar en el mercado internacional. Esto ya ocurrió con Dynamite, el tema disco que forma parte de este álbum y que no tardó en convertirse en el protagonista de las listas de éxitos globales. Que esto ocurra con el resto de sus temas es un hecho evidente.

Como mencionamos en líneas anteriores, siempre hay una canción para cada momento, y en el caso de BTS no iba a ser menos. BE llega cargado de bonitos mensajes e importantes reflexiones que sirven de terapia en múltiples ocasiones. Mensajes que representan lo que todos hemos vivido alguna vez en nuestras vidas. ¿En qué momento te aconsejamos escuchar cada una de sus canciones? Lo analizamos.



Life Goes On - Motivación al 100%

Este tema es uno de esos que consiguen sacarte una sonrisa, sobre todo, porque usa tu situación personal para darle un giro de 180º y convertirla en una nueva etapa de tu vida que pronto superarás. En concreto, los chicos de BTS, que apuestan por un hip-hop alternativo, aseguran que aunque todos estemos atravesando momentos oscuros, todos y cada uno de ellos tendrán un final. Es solo una etapa.

Fly To My Room - Positividad durante el confinamiento

Si necesitas un chute de positividad durante el distanciamiento social, Fly To My Room es perfecta. Los chicos de BTS se han asegurado de compartir sus experiencias personales en este disco, y es algo que podemos escuchar con certeza en esta canción. Nos hablan de lo que todos hemos vivido: el confinamiento. Estar encerrados en sus habitaciones se convirtió en su día a día, incrementando así la necesidad de despejarse y tomar aire fresco. Pero ellos han tomado esta experiencia como una nueva lección de vida, asegurando que gracias a ella se han hecho más fuertes. ¡Tú también puedes hacerlo!

Blue & Grey - Necesidad de ser feliz

Todos tenemos nuestras épocas más álgidas y las más decaídas. Todos pasamos por momentos complicados y momentos de euforia positiva. Pero en esos momentos en los que necesitamos encontrar de nuevo la felicidad, la música siempre se cruza por nuestro camino. En Blue & Grey, BTS también nos hablan de esa necesidad de ser feliz y de disfrutar de la vida. Porque ellos también caen en la ansiedad y la incertidumbre por lo que pasará en un futuro. Si necesitas compañía en este sentimiento, ésta es tu canción.

Skit - Ser parte de su equipo

Ésta es, sin duda, la canción más especial del disco. Y es que en realidad no es una canción. Skit es una conversación entre los integrantes del grupo tras enterarse de su número 1 en Billboard. Risas, alegría y felicidad. Eso es lo que podemos escuchar en cada una de sus palabras. Lo creas o no, Skit también te puede servir en algún momento, en concreto, en aquellos en los que necesites compañía o en los que quieras formar parte del entorno del grupo. Tan solo basta con escucharlo con tus auriculares y sentirte parte de ellos. Eso sí, no es la primera vez que lanzan un Skit en su discografía.

Telepathy - Ay, el amor...

Por supuesto, este disco tenía que contener una canción dedicada a ese sentimiento que todos hemos experimentado alguna vez, y no solo por una persona en concreto. Sí, hablamos del amor. Con unos ritmos disco y el sonido de los sintetizadores, BTS llega con un tema perfecto para escuchar cuando estás completamente enamorado/a. De hecho, puedes aprovechar y dedicársela a esa persona a la que amas.

Dis-ease - Can't stop, won't stop!

Si alguna vez has sentido que no puedes parar de hacer lo que te gusta, incluso considerándolo una auténtica "enfermedad", ésta es tu canción. Dis-ease llega para escucharla en momentos de euforia, de la pérdida de control en ejercer tu mayor pasión. "Incluso si grito, tengo hambre de logros todos los días", dice uno de sus versos. ¿Te sientes identificado/a?

Stay - Si necesitas a alguien

Si alguna vez te sientes solo/a, Stay es la canción perfecta para recordarte que ellos, BTS, están ahí para ti. Los surcoreanos expresan lo mucho que echan de menos a sus fans debido a la pandemia. "Estés donde estés, sé que siempre te quedarás", dicen en un fragmento de la canción.

Dynamite - ¡A darlo todo!

Si estás de bajón, no solo tienes Life Goes On y Fly To My Room para darlo todo. Dynamite, el éxito más reciente de la banda que ha arrasado en las listas internacionales, es una muy buena opción. Es la primera canción que presentan con sonidos disco, por lo que no nos extraña su éxito en todo el planeta. ¡Pura dinamita!

BTS nos regalan ocho canciones perfectas para reproducir en cada momento de nuestras vidas. No hay excusas. Da igual dónde te encuentres y con quién, los surcoreanos siempre estarán sonando en tus auriculares para acompañarte en esto que debemos aprovechar al 100%, que es la vida. Eso sí, tal y como ellos indican, no importa si tienes un mal momento. ¡Forma parte del proceso!

¿Cuál es tu canción favorita de BE?