Nil Moliner: "Quiero que la gente, cuando escuche el disco, tenga un momento para pensar y para vibrar"

La "nueva normalidad" está siendo difícil para todos, lo cierto es que los recuerdos de esas noches en un garito, en la calle o en cualquier bar del centro de la ciudad llaman a nuestra puerta queriendo regresar. No sabemos cuando volveremos a pasar noches sin dormir, pero el cantante Nil Moliner se ha propuesto trasladar esas noches en la barra de cualquier bar a su disco, Bailando en la batalla. Ahora más que nunca, la reedición de Bailando en la batalla.

Será el 27 de noviembre cuando este nuevo proyecto salga a la luz. Con este trabajo, Nil cierra una etapa y lo hace por todo lo alto, irradiando buen rollo y cogiéndote de la mano para invitarte a bailar y olvidar los problemas.

Para conocer mejor los detalles de este nuevo proyecto y de todos los que vendrán, hablamos con Nil en LOS40. El artista nos habla de lo que significa para él esta reedición, cómo se encuentra en este momento y el balance que hace de estos años como uno de los cantantes más exitosos del panorama musical.

Pregunta (P): Nil, ¡Qué guay tenerte por aquí! A punto de que Bailando en la batalla. Ahora más que nunca vea la luz ¿Cómo te encuentras?

Nil (N): Muy bien, muy feliz, la verdad, y con muchas ganas del lanzamiento del disco.

P. Bueno, no sabemos si gustará más o menos este nuevo proyecto, aunque tiene pinta de que va a encantar, pero lo que es seguro es que el título es el ideal para este 2020.

N. Total, mira, Bailando en la batalla fue el primer disco y salió en febrero, entonces para la reedición, creo que no hay mejor título que: Bailando en la batalla. Ahora más que nunca. Para mí, la batalla es el día a día y yo intento bailar en ella, a pesar de todos los problemas que nos podemos encontrar. Con el primer disco, yo proponía enfrentarnos a esos problemas individuales que tuvieramos cada uno y de repente, llega marzo, y vemos que todo el mundo tenemos el mismo problemón y por eso "ahora más que nunca" bailar en la batalla es lo que tenemos que hacer.

P. Sabemos que eres un chico muy positivo y así lo muestras en las canciones, ¿Qué has sacado de este 2020? ¿Hay algo bueno pese a todo lo que tenemos encima o definitivamente es un año que mejor pasar página cuanto antes?

N. Ahora no podemos decir que nos ha traído algo bueno porque hay muchas personas que lo han pasado muy mal, hemos perdido a mucha gente. Pero al final, a la larga, yo creo que sí conseguiremos sacar algo positivo. Es cierto que todos hemos perdido algo, ya sea tiempo, familiares, amigos, planes, trabajo... Al final esto nos va a unir y nos hará reflexionar de alguna manera tanto a nivel individual como a nivel de sociedad.

P. Para ti debe haber sido especialmente duro todo esto ya que tuviste que posponer la gira de presentación de tu álbum debut, ¿Cómo lo has estado llevando?

N. Pues muy mal, la verdad. Al principio lo pasé fatal, pero bueno, estuve mal dos días y luego ya está, me hice a la idea de que teníamos que estar en casa encerrados. Aunque bueno, eso no quita que fue un tiempo muy duro y hoy en día sigue siendo duro no sólo para mí sino también para todo mi equipo. Ahora nos toca ayudar a todos los que están a nuestro alrededor: Equipos técnicos, músicos... En fin, no soy de los que piensa que necesitaba un respiro porque no es así.

P. Se nota que no necesitabas ese respiro porque, efectivamente, no has dejado de crear. Ahora, vuelves a la carga con Calma y lo haces con un videoclip animado, romántico y en el que además, Nil, ¡Que bien bailas!, nos ha sorprendido a todos esta faceta tuya como bailarín.

N. Jajaja ¡Qué va! Bueno, Calma era un tema que tenía muchísimas ganas de sacar porque tiene ese lado más gamberro y pícaro que quizás aún no había mostrado. Me lo he pasado muy bien grabando la canción y, al final, es un single divertido que cuenta una situación que a todo el mundo le ha pasado. Desde el principio, quise que el videoclip fuera entretenido, que fuera gracioso y que la gente lo viera y le dieran ganas de volverlo a ver. Así que junto con el director de la productora, Gus, estuvimos pensando y decidimos hacer ese baile para que la gente incluso se lo pueda aprender si quiere y se lo pase bien mirándolo. Calma es una dosis de diversión y energía, al final.

P. Bueno además, al escucharlo, es como que nos transporta un poco a la antigua normalidad, ese tonteo de antes, esa cercanía... ¿Cómo definirías tú este tema?

N. La canción cuenta eso, el lado pícaro de cuando vas a un bar y encuentras a la chica que te gusta, es recíproco y hay una tensión dulce ahí. Quería contar ese punto de vista de "saliendo un ratito, buscando la vida que quiero un sorbito", bueno aunque ahora esté jodida la cosa como para hacer eso, yo creo que la música tiene ese poder de transportarte y llevarte a ese garito de cuando estabas hace unos meses y ese chico o chica te estaba mirando.

P. Tus canciones son a corazón abierto, son muy profundas, y sobre todo muy reales, consigues que la gente enseguida se sienta identificada con ellas. A la hora de componer, ¿Cuál es tu fuente de inspiración?

N. Compongo siempre sobre cosas que he vivido, situaciones que me han contado amigos cercanos, sensaciones... Al final, son experiencias que vivo en primera persona. Es verdad que esta pandemia, a nivel de composición, ha sido una putada porque yo soy un tío de altos y bajos y necesito vivir mucho, necesito llegar a casa enfadado y necesito llegar a casa feliz para poder escribir.



P. Ahora llegas el 27 de noviembre con tu nuevo disco: Bailando en la batalla. Ahora más que nunca, una reedición muy especial, llena de colaboraciones... ¿Qué significa para ti este álbum?

N. Es un álbum para hacer un viaje a un mundo que quizás imaginamos el año que viene. Mi disco es el momento al llegar a casa después de currar o dejar el ordenador porque estás currando en casa y abrirte un vino, una cerveza, una infusión... lo que sea, desconectar, ponerte el disco y disfrutar un rato. Pasar por miles de emociones: Llorar, reír, bailar... Con esta reedición lo que quiero conseguir es que la gente cuando lo escuche tenga un momento para pensar y para vibrar de cualquier forma.

P. Y de todas estas colaboraciones, cuéntanos alguna que haya sido especial para ti.

N. Bua, es que todas son preciosas. La colaboración con Lennis Rodríguez es brutal, ella es una jefa, es energía pura. También con Álvaro de luna, Yoly, Dani Fernández... Me lo pasé brutal. Además hay una colaboración muy curiosa que surgió a raíz del concurso que hice para Tiktok y salió una ganadora que se llama Lourdes, el premio era invitarla a grabar la canción, así que ella vino al estudio y me gustó tanto, Lourdes es tan buena tía y tiene tanto talento que decidí que también estuviera en la reedición. Justamente las colaboraciones ayudan a que este viaje sea más completo y haya más texturas.

P. En esta canción del disco, al fin y al cabo, cantas con una fan. Para ella, esto ha debido ser algo inolvidable, pero, ¿Qué fue para ti? No es habitual ver este tipo de colaboraciones en álbumes de artistas.

N. Estoy super feliz porque al final, yo pienso en la gente que está ahí, que me escucha, que también le gusta cantar y luego me acuerdo del Nil de hace unos años y a mí me hubiera encantado que el artista que me gusta, hiciera un concurso así y yo tuviera la posibilidad de grabar una canción en un estudio con esa persona.

P. Claro, tú empezaste haciendo covers de otras canciones, pero es que ahora las redes sociales están llenas de covers de tus canciones

N. Es una locura y es súper bonito a la vez ver que la gente lleve a su terreno sus canciones y las haga suyas. Hace unos años yo estaba haciendo versiones de otros artistas y ahora me versionan a mí. Es algo súper romántico y me hace mucha ilusión.

P. Y haciendo un balance de estos años, una etapa importante de tu carrera artística fue cuando compusiste Que nos sigan las luces, una candidata para Eurovisión, ¿te gustaría ir a representar a España en Eurovisión?

N. No, que va, que va, para nada. Me da un vértigo terrible, siempre lo digo, me cuesta representarme a mí, imagínate representar a un país, es que estamos locos, para nada. Que nos sigan las luces fue un regalo para mí, osea, llegar a hacer una canción para alguien, que ese alguien es Alfred, tener la amistad que tengo con él a través de la música, y no sólo esto sino que esta canción se convirtió en un himno tanto para él como para mí, la cantamos los dos en los conciertos con nuestras versiones. Es maravilloso que la música consiga esto.

P. Además, este tema del que hablamos fue disco de oro con más de 12 millones de reproducciones, ¿Te esperabas este boom?

N. No, no para nada, cuando compuse esta canción sólo pensaba en que le gustara a Alfed. Que nos sigan las luces es una canción para él, hecha al dedillo, un traje a medida. Además como no salió ganadora, no pensaba que iba a llegar a tanta gente, pero luego te das cuenta que la música tiene un poder muy grande.

P. De Operación Triunfo te llevas amistades como con Roi, Cepeda, Manu Guix... ¿Alguna colaboración a la vista con ellos?

N. No te voy a decir que sí porque no está nada hablado, no he hablado con ellos nada de una colaboración, pero mi carrera quiero que esté llena de colaboraciones así que, tarde o temprano, alguno caerá porque sólo hace falta ver mi reedición, está llena de colaboraciones

P. Bueno y además del disco, ¿Qué nos espera de Nil en los próximos meses?

N. A ver es que la pandemia, el virus este la ha líado, yo soy muy inquieto y pienso y hago muchas cosas. Este maldito virus me ha tenido encerrado mucho tiempo y me ha dado mucho por pensar y por hacer, así que se vienen cosas, por supuesto. Además son muy guays y tengo muchas ganas de compartirlas. La reedición cierra una etapa que es la de Bailando en la batalla y después de esta vendrá otra. No voy a parar, eso lo tengo claro.