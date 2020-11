Esto es lo que nos ocultan en las citas de First Dates

Este fin de semana, en concreto el sábado, se celebró el Día Mundial de la Televisión, y en Anda Ya, hemos querido hacerle un pequeño homenaje por tantas horas de información, compañía, aprendizaje y mucho disfrute.

Desde su llegada, aunque este año más que nunca, nos ha tenido entretenidos en ratos complicados y nos ha regalado momentos que quedarán guardaditos en nuestras retinas como el "Si me queréis, irse" de Lola Flores en la boda de Lolita, el "Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza" del concursante de Gran Hermano, Jorge Berrocal o, "El milenarismo va a llegar” de Fernando Arrabal.

Como veis, este aparatito que ha ido cambiado y evolucionado con el paso de los años, es sin duda es una fuente inagotable de momentos memorables que forman parte ya de nuestra historia. Y como no, nuestros queridos presentadores, también han formado parte de ella.

Dani Moreno ‘El Gallo’, nos sorprendió con un momentazo en Pasapalabra en el que demostró sus dotes musicales. Sólo necesitó unos segundos para dejar a Cristina Gálvez, que era el presentador por aquel entonces, con la boca abierta. Y no nos olvidamos de Cristina Boscá, que también nos ha regalado algún que otro momento televisivo, tras su paso por ‘Dani y Flo’.

Aprovechando que hemos recordado momentazos de la pequeña pantalla, hemos contactado con José Luis de Almería. Se trata de una andayero que ha protagonizado una de las cenas más famosas de la tele del momento.

Este oyente, que estuvo en First Dates intentando encontrar el amor sin mucho éxito, nos ha desvelado todos los entresijos que se esconden en ese restaurante. Los horarios que tienen, las condiciones, el precio de las cenas y las mentirijillas.

Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa, y descubrir los que se oculta en las citas de Carlos Sobera, ya sabes lo que tienes… ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas nada!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.