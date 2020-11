Twitter está que arde y es que parece que toda la comunidad twittera tiene un cometido estos días: Apoyar a Elena Cañizares tras la desagradable historia vivida con sus "compareñas" de piso. Lo que empezó siendo un simple hilo de una joven universitaria que acababa de dar positivo en Coronavirus se ha convertido en todo un fenómeno viral en el que todo el mundo ha querido aportar algo, ya sea memes, canciones o palabras de ánimo para Elena Cañizares, pero literalmente, un inmenso número de usuarios de la red social están dandolo todo para apoyar a la joven.

¿Quién es Elena Cañizares?

Elena Cañizares es una joven estudiante de enfermería que, hace poco, dio positivo en Coronavirus, una situación por la que han pasado más de un millón de personas en España y a la que, en estos tiempos, todos estamos expuestos. Cuando la joven supo el resultado de la prueba, lo primero que hizo fue comunicárselo a sus compañeras de piso, las cuales, siguiendo las recomendaciones de Sanidad, deberían guardar cuarentena por contacto con un positivo.

Rocío Piso, Lucía Compareña y Ángela Compareña eran los nombres de WhatsApp que recibían las tres chicas con las que vivía Elena. Estas, le dijeron a Elena que se fuera del piso a casa de sus padres ya que ellas no querían "cuidar" de una persona contagiada de Covid ni tenían por qué convivir con un positivo.

"Estás siendo egoísta. Tienes coche, con lo que puedes coger tus cosas e irte a casa de tus padres, para así no propagar nada", le decían por el grupo de WhatsApp ignorando que es ilegal moverte de tu domicilio cuando se te notifica positivo por COVID en la PCR y además, los progenitores de Elena son personas de riesgo.

Elena, les respondía que ellas no tendrían que "cuidarla", con que le calentaran unos tuppers de comida y se lo dejaran en la puerta de la habitación era suficiente. Sin embargo sus "compareñas" declinan la propuesta. La estudiante de enfermería les dice que, entonces, iría ella con doble mascarilla a la cocina para hacerse la comida cuando no hubiera nadie nadie y después desinfectaría todo. Además, como tienen dos baños, ella usaría uno de ellos. El contacto entre ellas, por lo tanto, sería mínimo.

Sus compañeras no atendían a razones y veían como "egoísta" la decisión de Elena de quedarse en el domicilio, sin embargo, la estudiante de enfermería solo estaba cumpliendo con las recomendaciones de Sanidad.

El único argumento que tenían las "compareñas" era que el positivo en Covid de Elena "interrumpía" su rutina habitual, pues ya no podrían ni ir al gimnasio ni acudir presencialmente a los seminarios de la Universidad. "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en estas condiciones", atacaban. "Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos porqué vivir esta situación", afirmaban.

Elena, que ya no sabía como hacer para que sus "compareñas" entraran en razón, decidió salirse del grupo de WhatsApp, bloquearlas y contar su desagradable experiencia en Twitter, demostrando que mucha gente, aunque hayan pasado ocho meses desde que se declaró la pandemia, sigue sin estar concienciada del peligro de esta. En la red social, para sorpresa de Elena, sólo encontró palabras de apoyo de miles de usuarios.

Los mejores memes de la historia de las 'Compareñas'

A partir de aquí, Twitter hizo su magia y la red social se llenó de divertidos memes.

rocio piso, angela compañera y lucia compañera cuando elena cañizares ha subido el hilo pic.twitter.com/aUWh9ZEswW — celia :) (@celiarings) November 22, 2020

rocio piso denunciándola porque se ha ido a calentar el tuper de macarrones pic.twitter.com/MGZwTrOjar — 𝐍̶𝐀̶𝐃̶𝐈̶𝐍̶𝐂̶𝐇̶𝐈̶ ☯︎ (@nadinchi_14) November 23, 2020

De momento, no sabemos cómo acabará todo esto, aunque una de las jóvenes ha amenazado a Elena con denunciarla por publicar la conversación en la red social dañando a su intimidad. Hasta que descubramos el desenlace final de la historia, proponemos un hilo con las mejores canciones para explicar a Twitter la indignante historia de Elena Cañizares.