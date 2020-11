Nicki Minaj tendrá su propio documental “sin filtros” en HBO Max

Nicki Minaj, la rapera más explosiva por excelencia anuncia un nuevo proyecto: tendrá su propio documental en HBO Max. Después de una increíble trayectoria, la artista ha querido dejarlo grabado de alguna forma y esta forma es, según ella, “otro nivel”. Subía un vídeo a redes sociales contando que va sobre su “historia con una visión delicada y memorable”. En un comunicado han detallado que este constará de seis partes las cuales “explorarán la mente brillante y creativa de Nicki además de contar su viaje profesional y personal”.

Todavía no tiene título ni fecha, solo sabemos que está dirigida por Michael John Warren. “Me encanta que no solo ofrece el acceso a una de las músicas más icónicas de nuestra generación, sino que también enseña a la valiente mujer detrás de la artista: Onika”, comenzaba diciendo el creador. Y continuaba: “Creo que todos podemos aprender muchísimo sobre su extraordinaria trayectoria profesional y vida personal. Es un honor que se me haya encomendado esta dinámica historia”.

Aniversario de Pink Friday

Esta noticia viene con el aniversario de los 10 años de Pink Friday, su álbum debut que contenía Super Bass, Your Love, Moment 4 Life, Right Thru Me y otros éxitos que la hicieron debutar en listas internacionales. Se presentaba al mundo con su pelo rosa y sus plataformas kilométricas captando la atención de la industria musical hasta ahora. Así entraba en el terreno una rapera diferente que tenía y tiene mucho que ofrecer, con su llamativo estilo y sus letras que parecían más bien trabalenguas. Bajo el hashtag #PinkFriday10YearAnniversary sus fieles seguidores le contaban a la artista su canción favorita, mandándole muchísimo cariño una vez más por ese proyecto que marcó un antes y un después.

Un hito que seguramente veamos dentro de este documental que Minaj ha descrito como una perspectiva “sin filtros” y ha mostrado en su cuenta de Instagram la emoción que contiene. Entre muchos de los momentos de su carrera, el parón musical que tomó la artista para formar una familia apostamos a que no faltará en este formato audiovisual que promete ser una apertura del corazón hacia sus seguidores. ¿Tendremos que esperar al 2021 para verlo? Estaremos atentos a las novedades.