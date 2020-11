American Music Awards 2020: El estilismo de Katy Perry no era el esperado para su vuelta al escenario

Los American Music Awards 2020 nos han dejado a Taylor Swift como la gran triunfadora tras ser nombrada como mejor artista del año. En total consiguió tres estatuillas, igual que Justin Bieber, The Weeknd y Dan + Shy. A diferencia de estos artistas masculinos que sí estuvieron en la gala, Taylor se disculpó argumentando que estaba regrabando sus antiguas canciones ahora que ha conseguido comprarlas.

La que sí estuvo en la gala fue Katy Perry en lo que ha sido su primera actuación en directo desde que ha sido madre. Siete años ha tardado en volver al escenario de estos premios.

Unas horas antes de comenzar la gala compartió en redes una foto suya cuando era un bebé y la cogía en brazos su padre. Recordemos que su padre es pastor de la iglesia y no siempre ha estado de acuerdo con el alejamiento religioso de su hija. Junto a la imagen dejaba claro que la actuación en los AMAs se la iba a dedicar a él.

Un look poco habitual

Estamos acostumbrados a ver a Katy Perry sobre el escenario apostando por la teatralidad y el color, pero en esta ocasión, no hemos encontrado nada de eso, más bien todo lo contrario. Compartió un desnudo escenario junto a Darius Rucker, líder de Hootie & the Blowfish. "He vuelto a la Iglesia y he encontrado a un nuevo amigo", escribió en twitter sobre el músico.

Ambos aparecieron sentados y llamó la atención el outfit de la cantante. Un conjunto denim oversize de pantalón y chaqueta que daba la sensación de ser más un ensayo que su actuación en directo para presentar, por primera vez, Only love, una de las canciones de su álbum Smile.

Katy Perry actuó en los American Music Awards 2020. / Kevin Winter/AMA2020/Getty Images for dcp

En los tuits que fue compartiendo se refería a ella como Katheryn, su nombre real y eso ha hecho especular a muchos sobre las posibles intenciones de Perry de iniciar una nueva etapa más adulta y alejada de lo que venía haciendo hasta ahora.