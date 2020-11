The Weeknd aparece en los American Music Awards con la cara magullada y completamente vendada, ¿por qué?

The Weeknd en los American Music Awards es de lo más comentado en la edición de este año y todo debido a su aspecto. Acudió a la gala con la cara magullada y completamente vendada. Y sí, impresiona, pero los que han seguido sus pasos desde que publicó su último álbum, After hours, no se habrán llevado las manos a la cabeza porque lo esperaban.

Y es que, la estética conceptual de este trabajo pasa por presentar al cantante herido. Lo hemos visto en cada uno de los videoclips que ha ido lanzando. De hecho, en el de Too late, aparecen dos mujeres con la cara vendada igual que él en la gala. Y él ha tomado como uniforme este aspecto junto a su chaqueta roja.

Un álbum que ha tenido muy buena acogida y que ha sido reconocido como el mejor del año en estos premios en los que, además, recogió los galardones de mejor artista masculino de soul/R&B y el de mejor canción soul/R&B por Heartless.

Tenía claro a quién dedicar el premio. “La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto y gran Prince”, recordó, “y ya sabéis, él es la razón por la que tengo que desafiar constantemente el género de R&B y sí, me gustaría dedicarle esto”.

Espectacular puesta en escena

Y con ese aspecto también subió al escenario del Microsoft Theatre de Los Ángeles para interpretar In your eyes. No estuvo solo, en esta ocasión se hizo acompañar por uno de los saxofonistas más legendarios, Kenny G.

No fue el único tema suyo que escuchamos durante el evento, también cantó Save your tears en un puente vacío del centro de Los Ángeles, entre espectaculares fuegos artificiales. Está claro que es su caso no es el éxito de una cara bonita.

Presentación completa de The Weeknd en los #AMAs "In Your Eyes Remix" y "Save Your Tears"



¿Que les pareció? 👀pic.twitter.com/4PWSxM0n9N — The Weeknd XO LAT (@theweeknd_xolat) November 23, 2020

Su trayectoria va sumando reconocimiento. No eligen a cualquiera para amenizar el intermedio de la Super Bowl y él será el próximo protagonista. Por cierto, que coincidió en los AMAs con Maluma aunque, en esta ocasión, no interpretaron en directo su remix de Hawai. El colombiano le cambió por Jennifer Lopez, con un aspecto bastante más agradable.

The Weeknd todavía puede sumar más premios antes de que acabe el año porque está nominado en tres categorías de LOS40 Music Awards, mejor arstita, álbum y canción internacionales. Ya queda menos para conocer el resultado.