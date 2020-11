Del vuelo de Dua Lipa a la sensualidad de JLo y Maluma pasando por BTS en remoto o Bieber con Shawn Mendes

Con todas las medidas sanitarias de seguridad, la gala de los American Music Awards tuvo lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles con Taraji P. Henson como anfitriona y un montón de artistas que acudieron de manera presencial y otros tanto, que lo hicieron de manera virtual.

El que no estuvo finalmente fue Bad Bunny que tuvo que cancelar su participación a última hora tras dar positivo en covid-19. Se conectó desde casa para agradecer sus dos premios. Eso sí, nos quedamos sin ver su actuación junto a Jhay Cortez. Vimos muchas otras.

Justin Bieber en directo

Para empezar, Shawn Mendes que fue el encargado de abrir la gala cantando Wonder, el tema con el que ha vuelto para dejar claro que está preparado para lanzar nuevo álbum. Después se le unió Justin Bieber. Juntos presentaron, por primera vez en directo, Monster, la colaboración que les ha unido. Dos canadienses que tuvieron su origen en las redes sociales y que ahora son artistas globales. Sin duda, les unen muchas cosas.

Desapareció el primero y se quedó el segundo para cantar Lonely con Benny Blanco tocando el piano. Luego le llegó el turno a Holy, su canción religiosa que hizo que se llenara el escenario de cruces.

Una Katy Perry más adulta

Otra de las actuaciones que han sido muy comentadas es la de Katy Perry que reapareció en directo tras ser madre. Y lo hizo de una manera distinta a lo que suele ser habitual en ella. Cambió su teatralidad y color distintivos para ofrecer una actuación más sencilla y centrándose en la esencia.

Quiso dedicar Only love a su padre y compartió el escenario con Darius Rucker, el líder de Hootie & The Blowfish. Ambos permanecieron sentados y ella lució un conjunto denim oversize muy alejado del estilismo habitual en ella.

Un magullado The Weeknd



Uno de los grandes triunfadores de la noche fue The Weeknd que recogió tres estatuillas en las categorías de soul/R&B. Y se fue al centro de Los Ángeles para cantar en mitad de un puente totalmente vacío.

Primero fue el turno de In your eyes junto al veterano saxofonista, Kenny G. Luego le tocó el turno a Save your tears. Y todo entre espectaculares fuegos artificiales. Aunque más que el fuego llamó la atención su cara magullada y totalmente vendada.

Presentación de The Weeknd y el saxofonista Kenny G en los American Music Awards el día de hoy. #AMAs



Esta y más canciones aquí 👉🏼 https://t.co/4AEzzPWzn7 pic.twitter.com/oeFWovQle1 — Mundial de Música (@mundialdemusica) November 23, 2020

Pero que nadie se preocupe porque no ha sufrido un accidente, es simplemente el look que luce desde que publicó su último álbum, After hours, en consonancia con el concepto de sus nuevas canciones.

Del estreno de Billie Eilish al mensaje de Lil Baby

Es raro ver a Billie Eilish sin su hermano y no iba a romper esta costumbre en los AMAs. La joven cantante presentó por primera vez en directo su último single, Therefore I Am y a su lado estuvo Finneas tocando la guitarra y con la mascarilla que se impone en estos tiempos, para dar ejemplo.

Otro que subió al escenario fue Lil Baby que quería dejar un mensaje sobre la salud mental. Apareció en una silla de cuero mientras un terapeuta con una mascarilla hacía anotaciones. “Estoy emocionalmente marcado, eso ni siquiera es tu culpa”, soltó, “pero no escuches a los enemigos que intentan llenarte los oídos con sal".

La sensualidad de JLo y Maluma, juntos



Últimamente, Maluma y Jennifer Lopez pasan mucho tiempo juntos. Primero grabaron Marry me, la comedia romántica que supondrá el debut cinematográfico de Maluma y que ha retrasado su estreno al próximo mayo. Mientras esperamos, hemos ido conociendo la banda sonora con ellos como protagonistas.

En las dos últimas semanas han pasado 50 horas ensayando su actuación en los AMAs que estuvo cargada de sensualidad. ¿Quién no ha bailado ya con Pa’Ti y Lonely?

Dosis de K-Pop con BTS

Rara es la gala musical en la que este 2020 no ha estado presente BTS. El grupo coreano ha conquistado el mundo y se encargó de cerrar este evento desde la distancia. Una actuación de cerca de seis minutos desde Seúl con Life Goes On y Dynamite.

Sus fans esperan ahora si consiguen la nominación a los Grammy que están a punto de anunciarse.

El vuelo de Dua Lipa

Aunque muchas de las actuaciones fueron en directo desde el teatro de Los Ángeles, hubo unas cuantas remotas, como la de Dua Lipa. Ella estaba en el Royal Albert Hall de Londres. Un teatro vacío donde se permitió el lujo de volar, y hablamos literalmente.

Una puesta en escena espectacular para presentar en directo Levitating. Lo ha hecho recorriendo el espacio desde las alturas y un mini vestido de estética disco en color aguamarina a juego con las botas.

buenos días solo a dua lipa que anoche hizo ESTO #AMAs

pic.twitter.com/kHmYNCdzzh — andrea 🌙 (@miriamdramatic) November 23, 2020

Otras actuaciones

Megan Thee Stallion llevó al escenario su Body con la energía de las chicas sensuales. Y más girl power con Beba Rexha y Doja Cat que usaron estilismos que nos recordaban al videoclip de Baby, I’m Jealous.

Lewis Capaldi conmovió con su interpretación de Before You Go. Megan Fox presentó a su chico, Machine Gun Kelly que cantó el tema del vídeo en el que sale ella, Bloody Valentine. También cantó My Ex’s Best Friend. Además, le acompañó a la batería Travis Baker.