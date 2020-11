Mau y Ricky: “Esta pandemia nos ha dado permiso para hacer lo que queríamos con nuestra música”

Desde que llegaron a lo más alto con Mi mala y Ya no tiene novio, Mau y Ricky no han parado de crear y compartir música con el mundo, y menos en tiempos de pandemia. El dúo venezolano ha puesto ritmo al 2020 con varias colaboraciones que han ido escalando posiciones en las principales plataformas de streaming y ahora rematan con el lanzamiento de su nuevo álbum: Rifresh. Tony Aguilar habla con ellos sobre este nuevo trabajo discográfico en LOS40 Global Show.

"Esta pandemia nos dio permiso para hacer lo que queríamos"

"Cuando empezó la cuarentena nos dimos cuenta que nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de estar constantemente evolucionando, creciendo y no repetirnos", dice Ricky acerca de este nuevo disco en el que se han atrevido a experimentar con otros sonidos. "Cuando consigues éxitos te da miedo arriesgar. Pensamos que si a la gente le gusta debemos seguir haciendo lo mismo y uno se queda en una cárcel pensando que no puede evolucionar o crecer. A nosotros, esta pandemia nos dio permiso para hacer lo que queríamos y si a la gente no le gusta siempre le podemos echar la culpa al Covid".

Videoclip oficial de 'OUCH'

"La música urbana es mucho más amplia de lo que la gente imagina"

Rifresh, sin perder la identidad de Mau y Ricky, navega sobre ese sonido tan característico de los años 80 y 90, y precisamente sobre esto le pregunta Tony Aguilar a los artistas. "Nacimos en la década de los 90. Todo lo que escuchábamos era música como Blink 182, Eminem…era una mezcla de sonidos que siento que nos definen como banda", explica Mau. "Empezamos a hacer música urbana y por algún motivo no habíamos entendido que esas cosas podían funcionar. Nadie antes había cogido una canción de Blink y la había mezclado con urbano. En el mundo anglo sí que hay artistas que se han vuelto a empapar de la música de los 80 y los 90, pero nos dimos cuenta que nadie lo estaba haciendo en Latinoamérica y es una música que nos representa muchísimo. La música urbana es mucho más amplia de lo que la gente se imagina".

"La música latina sobrepasa fronteras"

Para finiquitar la entrevista, Mau y Ricky también han hablado de una colaboración con la que han roto fronteras de la mano de uno de sus artistas favoritos: John Legend. "Es un sueño hecho realidad", asegura Ricky. "Estábamos en una barbacoa y nos llegó la llamada de nuestro manager. Dejamos la parrilla a la mitad y nos metimos al estudio de grabación a escribir. En tres horas ya tenían nuestra versión. Eso no solo nos dio la oportunidad de tener una canción con John Legend en nuestro repertorio, también nos dio la oportunidad de conocerlo, ver su manera de trabajar y darnos cuenta de que la música latina sobrepasa fronteras más de lo que pensamos".

Si quieres ver la entrevista completa de Mau y Ricky en LOS40 Global Show…¡dale al play!