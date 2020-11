Encontrar el amor en un baño es posible

Todos tenemos un lugar seguro en común, un sitio donde, pase lo que pase, podemos relajarnos. Cerramos el pestillo, nos sentamos y dejamos que el tiempo pase acompañados de un buen libro, un juego del móvil o incluso una buena serie que reservas para las ocasiones especiales.

Muchos ya lo sabréis pero otros, que no valoran este lugar, igual no saben que hablamos de nuestro preciado momento en el baño. Esa soledad, que puedo incluso dar paz y calma en los momentos de caos en casa.

Este momento de intimidad y relajación demuestra nuestra verdadera forma de ser y de afrontar la vida. Por un lado tenemos a los más impacientes que contestan a unos Whatsapp y se levantan lo más rápido posible, y por el otro, tenemos a ese grupo que aprovecha cada parada en el baño para dejar el tiempo pasar y hacer una pausa en sus quehaceres diarios.

En este segundo grupo, se encuentra nuestra presentadora Cristina Boscá. Para ella, el baño es un templo del que nunca se habla lo suficiente. Sin embargo, lo fácil de disfrutar del baño es, sin duda alguna, cuando se trata del de casa. Hacer lo mismo en un baño ajeno o público es mucho más complicado. Pero lo que sí es cierto es que, la ausencia de comodidad se equilibra con las anécdotas e historias que ocurren en estos lugares.

Como, por ejemplo, la de nuestro presentador, Dani Moreno “El Gallo”, que tuvo que acompañar a Ricky Martin al baño. “Estoy seguro de que mientras hacía sus necesidades, echó un vistazo hacia mi lado”, ha comentado entre risas el presentador.

Aunque para historias locas tenemos la de nuestra andayera Miriam de Alicante. Cuando trabajaba en un centro comercial, fue un día al baño y mientras estaba sentada sintió una extraña presencia, “miré hacia arriba y vi a alguien mirándome desde el techo, salí corriendo y le esperé en la puerta. Cuando salió le dije de todo pero él me dejó planchada con su respuesta”

Aunque sin duda, la mejor historia y sobre todo, la más bonita es la de Nati de Valladolid. Esta chica conoció al amor de su vida en el baño. “Iba al aseo de chicas, pero estaba asqueroso. En ese momento un chico muy majo me dejó pasar al de tíos, desde entonces no nos hemos separado”, ha explicado Nati.

Esta andayera también ha aprovechado su aniversario para decir unas bonitas palabras a su pareja, “desde aquel día le he cogido la mano, y no se la he vuelto a soltar. Quiero decirle que es el amor de mi vida y quiero pasar el resto de mis días con él”.

Como veis los baños son lugares donde ocurren todo tipo de historias bonitas y no tan bonitas pero que llenan nuestros recuerdos de increíbles anécdotas. Si quieres enterarte de todos los detalles de estas historias, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas nada!

