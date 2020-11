La foto de Amaia Montero en la que la acusan de usar Photoshop

Amaia Montero vuelve a estar en el centro de las miradas por la última foto que ha subido a su perfil de Instagram bajo el título "Always always always... THE SHOW MUST GO ON!!!". No es que todo el mundo esté hablando de la foto porque Amaia salga increíblemente guapa o por la felicidad que desprende en la imagen. Eso no. Sino que la gente ha enloquecido porque acusan a Amaia de usar Photoshop.

La cantante ha demostrado tener una personalidad arrolladora y lo suficientemente fuerte como para pasar del 'hate' que se genera en las redes. Ella está feliz, orgullosa de su cambio físico y, por eso, en sus fotos quiere compartir su alegría con las miles de personas que la quieren y apoyan. Aunque bien podría ser verdad que en algunas fotos pudo echar mano del Photoshop, ¿Qué tiene de malo esto?

El largo cuello de la antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh o la cinturita de avispa al más puro estilo Kim Kardashian es lo que ha hecho enloquecer a los usuarios de Instagram, acusándola de haber usado alguna herramienta de mejora en las fotos o incluso comparándola con una Bratz.

Sólo Amaia tiene la respuesta a si ha empleado Photoshop o no, aunque lo cierto es que la artista tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y lo importante es que ella misma se vea bien con su imagen.

A lo largo de los años, Amaia ha tenido que aprender a sobrellevar los comentarios negativos que han hecho sobre ella en las redes, aunque lo cierto es que también hay muchas personas que le dedican palabras bonitas y le brindan todo su apoyo. Además, en su última publicación, mucha gente se ha fijado en la luz que desprende y la maravillosa sonrisa con la que posa. Al final, eso es lo importante.