Adiós, Marty: Michael J. Fox se retira del cine por culpa de su enfermedad

Michael J. Fox se retira de nuevo de la interpretación. Así lo ha confirmado el protagonista de Regreso al futuro, quien considera que los problemas de memoria provocados por el Parkinson le hacen imposible aprenderse sus papeles y rendir profesionalmente frente a las cámaras.

Esta decisión fue revelada en su libro de memorias, un devastador relato en el que explica algunos de los episodios más truculentos de su vida, como aquel en el que planteó quitarse la vida después de tener un accidente doméstico.

"Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar en jornadas de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo está por encima de mis posibilidades", escribió en el libro, llamado No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality. "Al menos por ahora".

Aunque deja la puerta abierta a un posible cambio de opinión en el futuro, el declive que ha experimentado el actor en los últimos años hace difícil imaginar a Michael J. Fox interpretando delante de una cámara. "Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si este es el final de mi carrera, que así sea", escribió el que fuera Marty McFly en la saga de ciencia-ficción más famosa de los ochenta.

En 2021 Michael J. Fox cumplirá 60 años. A pesar de que ha llovido desde aquellos días de éxitos y grandes proyectos y que ahora podemos considerarle oficialmente retirado, él seguirá siendo en nuestros recuerdos una de las grandes leyendas del cine.