The Walking Dead sigue con su promoción hasta que lleguen los nuevos seis episodios que se sumarán a la décima temporada el 28 de febrero de 2021 en Estados Unidos. Como ya se sabe, el lunes 1 los tendremos en Fox España, mientras, AMC ha lanzado un vídeo con pequeñas píldoras de lo que serán estas próximas entregas. Mezcla en solo 20 segundos diferentes imágenes de las escenas grabadas en Georgia dejando a los seguidores con ganas de más, pero también con algunas pistas.

Dos fichajes se incorporan a esta última tanda: Robert Patrick muy conocido por hacer de villano en Terminator 2: el juicio final, y otros proyectos de la gran pantalla como Scorpion o Expediente X. Y cómo no, Hilarie Burton Morgan que encarnará a Lucille. La verdadera mujer en la vida real de Jeffrey Dean Morgan, en la que hay muchos ojos puestos. Después de una exitosa trayectoria (130 episodios de One Three Hill y como doctora Lauren Boswell en Anatomía de Grey) se suma a este reparto. Ya que este personaje murió de cáncer antes del apocalipsis, queda en el aire cómo son estas apariciones por parte de la actriz... ¿Alucinaciones, flashbacks...?

Lo que desvela la nueva promo de ‘The Walking Dead'

Sea cual sea la forma, ella está muy contenta de participar y en el tweet que anunciaba las noticias aseguraba que se había “tenido que esforzar mucho para mantener el secreto". Estos seis capítulos tienen como objetivo unir la décima temporada que acabó el octubre pasado con la undécima que será, tristemente, la definitiva.