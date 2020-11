Freddie Mercury, recordado por Joaquín Luqui: De leyenda a leyenda

El 24 de Noviembre de 1991, moría en su casa de Londres, en Logan Place, Freddie Mercury. Tenía entonces 45 años. Un día antes había anunciado que tenía SIDA. Se cumplen 29 años de la desaparición del icono del rock. El 24 de Noviembre de 2011, en el 10º aniversario de su fallecimiento, Joaquín Luqui rindió su particular tributo a la estrella del rock en Década 40, programa que presentaba entonces en 40 TV. Rescatamos algunos de los fragmentos de ese especial en el que la leyenda de la radio musical recuerda a la leyenda de la música.

La estrella de LOS40 hace un recorrido por la vida y la trayectoria del líder de Queen, a quien tuvo la oportunidad de conocer, además de asistir a su último concierto en el Wembley Stadium. Luqui nos habla de los comienzos e influencias de su ídolo, de su homosexualidad, desvela su amor por España, o nos descubre esas anécdotas inéditas que solo él sabía.

“El mundo de la música… quedó conmocionado”

“Fue el 24 de Noviembre de 1991. El mundo de la música, el mundo del espectáculo quedó conmocionado con la noticia de la muerte de Freddie Mercury, el líder de Queen. Un día anterior y por vez primera en su vida, había reconocido públicamente que, por su identidad sexual, por su homosexualidad, tenía el SIDA. Al día siguiente, es decir, el 24, moría. Fue algo tremendo. Pero lo más importante es que queda su obra y, de hecho, en estos 10 últimos años, la figura de Freddie Mercury está más arriba que nunca con millones de fans en todo el mundo. Él había nacido en Zanzíbar, en 1946, en Septiembre. Desde el principio, aunque sus padres, sobre todo su padre, se dedicaba a actividades bancarias, él no quería saber absolutamente nada de eso. A él le tiraba el espectáculo, la música. Aprendió a tocar el piano, su voz todavía no estaba tan desarrollada como luego estuvo, pero luego en 1964, los problemas políticos en Zanzíbar hicieron que toda la familia de Freddie Mercury se fuera a Londres y allí él también, en la escuela de arte, empezó a estudiar, empezó ya a convertirse en lo que luego sería en todo el mundo un auténtico artista, una estrella. Y como dice una de las canciones, su muerte, terrible, era solo el comienzo de que el 'show debe continuar'".

Led Zeppelin y David Bowie, entre sus principales influencias

“Todos los grandes artistas tienen un comienzo, y tienen por supuesto otros artistas que les influyen. En el caso de Freddie Mercury, cuando ya empezó a ir al colegio de arte en Londres, cuando conoció a su amigo Tim, que les presentó al grupo Smile donde estaba Brian May, donde estaba gente que luego estuvo en Queen, ya todo le animaba, no solo a tocar el piano, también a cantar. De esa forma, Farrokh Bulsara se convirtió en Freddie Mercury. Y al principio lo que a él le encantaba era el rock pero con glamour de Led Zeppelin, la forma de cantar del señorito, el cantante, más que nada el cantante. Le emocionaba a Freddie y decía 'yo tengo que hacer eso' pero todavía con los toques de David Bowie que también a él le influía en la época del glam. Todo eso dio origen al verdadero Freddie Mercury”.

Rapsodia Bohemia y la importancia de los ‘disc-jockeys’

“Vamos ahora con una de las canciones más emblemáticas de Queen, y por supuesto de la música en los años 70's. La canción Rapsodia Bohemia. Al principio la compañía de discos no la quería lanzar porque duraba cerca de 6 minutos y pensaban que era demasiado larga. Aparte de haber sido la más cara de producción por las voces que hubo que volver a remezclar. Era la época en la que no había los avances técnicos que hay ahora. De hecho, y esta es la importancia de los ‘disc jockeys’, Freddie se la pasó a su amigo, que era gay como Freddie, aunque en aquel momento él no decía nada de su identidad sexual. A Kenny Everett le pareció tan bueno que en su programa lo puso 14 veces en dos días y se armó tal alboroto que la compañía no tuvo más remedio que lanzar el disco tal cual, con esa duración de cerca de 6 minutos. Estuvo 9 semanas de número 1 en Inglaterra, fue absoluto número 1 mundial también en España. En Estados Unidos no fue número 1, pero sí fue Disco de Oro, se convirtió en Platino, estaba en el álbum Una noche en la Ópera, el homenaje de Queen a sus queridísimos hermanos Marx. ¡Qué joya Rapsodia Bohemia!”.

Amor por España: varios de sus ligues eran españoles, sobre todo un tal Pepe

“La relación de Freddie y de Queen con España, siempre fue estupenda. Las veces que yo tuve la suerte, el honor, de hablar con Freddie Mercury, con Queen, pero con Freddie, su amor por España era tan evidente como que varios de sus ligues eran españoles, sobre todo un tal Pepe. Yo creo que no era el verdadero nombre, pero desde luego era español total y estuvo con Freddie durante bastante, bastante tiempo. Freddie nunca se olvidará de aquel primer concierto del año 78, nunca se olvidará de Barcelona, por la que sentía total devoción. En el año 86 aquello fraguó su amistad, su adoración por Montserrat Caballé que le devolvió ese cariño-adulación-adoración, grabando con él Barcelona que podía haber sido el himno oficial del 92, pero que al final no. Pero en cualquier caso ahí quedó y cuando salió el disco se vendieron en menos de 3 horas más de 10.000 discos de aquel Barcelona con Freddie Mercury y Montserrat Caballé".

Freddie Mercury y Montserrat Caballé en La Nit en 1988 / Dave Hogan (Getty Images)

“Querían sobrevivir más allá de sus problemas humanos"

"En los últimos tiempos, muchos grandes artistas del rock han actuado en América Latina, en Centroamérica y el Sur, pero en aquella época, en la segunda mitad de los 80's, no era habitual, ni mucho menos. Y entonces Queen fueron pioneros en su actuación en Buenos Aires a donde volaron desde Tokio en su famosa avioneta particular. En Sao Paulo, Brasil, donde actuaron ante más de 140.000 personas en el Estadio Morumbique, que fue algo también récord en aquella época. Queen, en aquella segunda mitad de los 80's estaba muy arriba pero con problemas de índole humano. Por ejemplo, el divorcio de Brian May, que quería tanto a su mujer que el divorcio le costó una depresión tan enorme que incluso estuvo a punto de suicidarse. Era también la época en que Freddie se enteró de que ya tenía el virus del SIDA. Solo lo sabían los otros componentes de Queen. El mundo entero lo pudo sospechar, pero nunca se supo. Yo recuerdo aquel concierto del año 86, el último que dieron en el Wembley Stadium de Londres, tuve la suerte de estar ahí, habíamos ido a hacer una entrevista a Spandau Ballet y vimos ese concierto de Queen memorable, histórico, pero fue el último. Realmente Freddie ya no se sentía con fuerzas. Pero sin embargo, como decía el álbum de ese año The Miracle, se produjo el milagro de que esos problemas humanos les dieron un especial impulso para hacer canciones especialísimas como este Breakthru. Querían sobrevivir más allá de sus problemas humanos".

Se rio abiertamente de los rumores sobre su homosexualidad

"Aunque públicamente Freddie jamás, jamás, reveló su homosexualidad, en el ambiente por supuesto gay de Londres y del mundo entero, se rumoreaba que era gay. Y, desde luego, ellos se lo tomaban con evidente sentido del humor. De tal forma que la canción We are the champions, la letra, en el fondo sin decirlo claramente, aluden a esa orientación gay. Curioso porque luego la canción se ha convertido en un himno de los fans del fútbol, que ahí parece ser que lo gay no está demasiado... aceptado. Lo cierto es que en el álbum del 84, The Works, había una canción en la que ellos se rieron abiertamente de esos rumores sobre su lado gay y ahí aparecían todos ellos, sobre todo Freddie, disfrazados como personajes de la serie Coronation Street que en Inglaterra era, y sigue siendo, una de las series más conocidas. Es curioso ¿eh?. I want to break free. Ver ahora a Freddie y a todo el grupo como aparecían, sigue siendo una auténtica gozada. Ellos sabían reirse de sí mismos también".

Freddie Mercury en 1985 / Brian Rasic (Getty Images)

Innuendo revelaba toda la grandeza artística y humana de Queen y de Freddie Mercury

"El 14 de Enero de 1991, Queen publica el álbum, la canción Innuendo. Fue uno de sus grandes éxitos, una de las canciones también más elaboradas, como Bohemian Rhapsody, muy larga, con un vídeo muy especial donde también aparecen ciertas tradiciones españolas. Realmente el uso de dibujos animados era también una forma de ocultar el aspecto de Freddie, para entonces, Enero del 91, ya estaba realmente mal de salud, mal de aspecto, y él no quería aparecer así. Él quería seguir dando esa imagen de que todo iba bien. En cualquier caso, Innuendo, hecho sobre una tragedia, revelaba una vez más toda la grandeza artística y humana de Queen y de Freddie Mercury".

Freddie Mercury, vivo para toda la eternidad

"Es el final de este programa homenaje a Freddie Mercury, pero su vida, que no solo este homenaje, la actitud también del mundo entero, hace que el recuerdo de Freddie esté tan vivo como su música. De hecho, cuatro años después de la muerte física de Freddie Mercury se publicó su auténtico último trabajo Made in heaven y la canción A winter's tale que fue la última que compuso y grabó Freddie Mercury con Queen. Lo hicieron en Suiza donde ellos vivían, donde Freddie vivía. El paisaje suizo quedó inmortalizado en la portada del álbum. Es particularmente bueno por la calidad y por la emoción que desprenden el sonido, las imágenes, este Cuento de Invierno de Made in Heaven, Hecho en el Cielo. En ese cielo donde están los grandes artistas que nos han hecho felices, seguro que hay un hueco para Freddie Mercury, muerto hace 10 años, pero vivo para toda la eternidad con su trabajo y sus canciones".