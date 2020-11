J Balvin juega a los disfraces y en algunos casos está irreconocible

J Balvin se ha puesto a jugar a los disfraces y lo ha hecho dentro de la colaboración que tiene con una cadena de hamburguesas. Y el resultado, hay que confesar, que es impresionante. ¡Lo que cambia una persona cuando le cambian el aspecto! De momento ha compartido tres looks diferentes.

El primero de ellos le ha convertido en el niño bueno que toda madre querría para su hija. Eso es lo que, por lo menos, piensa él. “Un tipo serio Jose, tal cual coomo me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow. 😂😂😂😂😂”, escribía junto a la foto en la que podemos verle con más pelo del que luce habitualmente. Melena rubia, el mismo color de su camisa de niño formal.

“El tío robó mi mirada”, aseguraba Diplo. “😁😁 lindo”, comentaba Alejandro Sanz mientras que DJ Snake resumía su sentir al verle de esa manera con un solo emoji: “😭”.

Segundo look

Por si acaso esa primera apuesta no nos convencía, tenemos una segunda. Balvin se ha convertido en un abuelillo casi con aspecto de vagabundo. “Mis nietos dirán, diablo que duro era mi abuelo 👴🏻🙏😂”, escribía junto a la imagen.

“Hahahahhaha💔”, compartía Nathy Peluso tras verle con esta transformación. Valentina Ferrer moría de amor: “❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Por su parte, Mala Rodríguez, se partía de risa: “😂😂😂😂😂😂😂”.

Por cierto, que volvemos a verle con una camiseta de color amarillo, está claro que no tiene ningún problema con las supersticiones.

No hay dos sin tres

El tercer disfraz le convertía en un trabajador de McDonalds. Una vez más con pelo más largo del que él luce y con el uniforme de esta cadena alimenticia. Se le ve cansado… ¡ay si tuviera que hacerlo todos los días!

“Papi Jose 😂”, es lo único que escribía junto a las fotos. “Siempre papi nunca Inpapi 💫🤣”, comentaba una vez más Valentina. “Love it💅🏾”, aseguraba Lalo Ebratt. “JosEMO”, añadía la parte masculina de Jesse & Joy.

Y tú, ¿ya tienes claro lo que te transmiten estos disfraces del colombiano? ¿Debería plantearse un cambio de look en serio o está mejor como es él?