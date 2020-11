Con solo 18 años Billie Eilish ha logrado récords, premios y reconocimiento por todas partes, más incluso que muchos artistas de larga trayectoria. Recientemente, ha añadido a su historial profesional uno más y es que el videoclip de Bad Guy cuenta con un billón de reproducciones en la plataforma de vídeo de Youtube. Un hito nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que lo lanzó hace 20 meses.

Para celebrarlo por todo lo alto, Eilish ha hecho un “vídeo infinito”, y muchos os preguntaréis, ¿qué es eso? Bueno, es una idea interactiva y dinámica construida en una web en la que tú como usuario puedes ir entrelazando más de miles de covers de la canción. Por eso, no para nunca. Encima, los creadores han añadido variantes en forma de hashtags de forma que filtran los tipos de covers que quieres escuchar a continuación. Por ejemplo, puedes elegir #gatoconacordeón, #beatboxing o #tango.

Si eres súper fan tienes que probarlo tú mismo. Dejamos el link aquí y si quieres saber cómo funciona mira el vídeo de promoción que han lanzado más abajo.

Billie Eilish celebra el billón de reproducciones en Youtube con un “vídeo infinito”

Esta acción se está difundiendo como el “primer” vídeo infinito, pero, ups, no es así. Ya lo hicieron a su manera Twenty One Pilots hace unos meses con la canción Level Of Concern inspirado en la cuarentena que estábamos pasando en el momento. Este también se formó con vídeos de los fans que se refrescaban al terminar la canción. Aun así, no hay que quitarle mérito, ¡es una idea fantástica!

Seguro que leyendo esto os habéis preguntas: ¿Qué otros vídeos tienen más de un billón de reproducciones? Los siguientes están en otra liga superando los dos billones. Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee logró superar los dos billones en 154 días, Sorry de Justin Bieber tardó 1 año y 30 días, See You Again de Wiz Khalifa 1 año y 152 días, el famosísimo Gangam Style de Psy lo consiguió al año y 319 días y por terminar la lista, Uptown funk de Bruno Mars tardó 2 años y 10 días. Estos son algunos de los temaos más rápidos en conseguirlo.