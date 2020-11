Edurne ha sorprendido a todos los asistentes en la tercera semifinal de Idol Kids al interpretar su último lanzamiento Tal vez, una de sus canciones más personales y más especiales para la artista, pues se la dedica a su pareja: David de Gea.

Este tema habla de la bonita relación que mantiene la pareja, además, repasa los momentos más bonitos de sus nueve años de noviazgo, recordando el día que le conoció, lo que vivieron e incluso cómo fue el primer beso. "Necesité un día para oír tu nombre y para olvidarlo me haría falta un mes. Hace nueve años y aún recuerdo dónde me diste aquel beso por primera vez", entonó Edurne en una actuación que puedes ver aquí.

Tras la actuación, Jesús Vázquez, el presentador del programa, preguntó a Edurne si el tema estaba inspirado en alguien, a lo que la cantante confirmaba que sí. "Alguien me ha inspirado mucho desde hace 9 años", concretaba.

Además, al escuchar Tal Vez, al presentador se le vino a la mente el primer beso con su pareja. "Yo también recuerdo dónde me dio el primer beso hace ya 18 años", dijo emocionado. No sólo esto, sino que también se acordaba de una graciosa anécdota del lugar donde ocurrió ese bonito recuerdo. "Luego volvimos al sitio y no tenía nada que ver. El lugar es ahora la sección de lencería de una tienda, antes era un bar", explicaba entre risas.

Tal Vez, una bonita carta de amor a De Gea

Este tema es forma parte de Catarsis, el último álbum de Edurne, un trabajo de once canciones y tres colaboraciones. Tiempo atrás, la cantante definió su séptimo álbum de estudio como "la liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso".

Edurne maravilló al público de Idol Kids interpretando ‘Tal Vez’, la canción dedicada a David de Gea.

Y es que este trabajo surge del aprendizaje y las vivencias de historias personales de Edurne. Además, en Tal Vez, la cantante aseguró que es un tema a corazón abierto. "Por primera vez me desnudo y cuento mi historia de amor incondicional", afirmó la artista.

Edurne escribió la canción sin contarle nada al futbolista, pues era un regalo que ella le quería hacer según contó la cantante en una entrevista en El Hormiguero. "Después de nueve años me apetecía regalarle a él una canción que hablara de nuestra relación, que para mí es la más bonita y la más especial".

Así como Edurne recordó el bonito momento cuando le enseñó la canción al futbolista. "Cuando escuchó el estribillo y escuchó lo de los nueve años se emocionó mucho"