Alejandro Speitzer, actor y novio de Ester Expósito, criticado por vestirse de mujer

Quizás te suene eso de ver a un rostro conocido con vestimenta de mujer para reinvidicar la destrucción de las etiquetas y estereotipos. Bad Bunny y Harry Styles son algunos de ellos. Pero a esta lista también se ha unido Alejandro Speitzer, el actor mexicano que ha conquitado a Ester Expósito.

El joven ha protagonizado la portada de BadHombre luciendo un vestido rosa con lunares negros y unos guantes de terciopelo gris. "Sin etiquetas" son las palabras que protagoniza la imagen. Y es que Alejandro ha querido aprovechar la ocasión para reflexionar sobre el tema. "¿Por qué la ropa debería definir la identidad de género de alguien, y no solo ser una herramienta más de expresión?", es una de las preguntas que se hace.

Pero esta imagen no ha sido del agrado de muchos usuarios, quienes no han tardado en dejar sus honestas opiniones entre los mensajes de dicha publicación. "Amigues de @badhombremag tal vez sería prudente dejar de vestir a heterosexuales cisgénero con ropa que no utilizan día a día, solo para hacerlos encajar en un discurso que no los representa ni nos representa a nosotres", dice @robbielikemargot.

"Les gusta pasar la ustedes mismos constantemente... quieren hacer una portada colgándose de cierta comunidad para que la gente se sienta identificada. Pero ponen a un vato hetero, cisgenero, blanco, de 1.80 con 0% de grasa corporal, que evidentemente se ve muy varonil y con eso ustedes sienten que ya hicieron historia y rompieron estereotipos", añade @ludwing928.

Sin duda, la aparición de Alejandro en la portada de BadHombre ha generado una auténtica revolución en redes sociales. Por su parte, el actor no se ha pronunciado al respecto de las críticas y ha continuado con el discurso que ha compartido en esta entrevista. "Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo", dice en su publicación.

Y tú, ¿qué opinas de la portada de BadHombre protagonizada por el mexicano?