Christina Perri comparte una desgarradora foto tras perder a su bebé

Christina Perri ha perdido a su segunda hija. La cantante obtuvo una gran popularidad en 2010 cuando su single Jar or hearts se incluyó en el programa So You think You Can Dance. Lea Michele llegó a cantar el tema en Glee y el fenómeno no hizo más que aumentar. Luego llegó A Thousand Years, el tema que se incluyó en la banda sonora de la saga de Crepúsculo de la que se manifestó fan.

Ahora, la cantante está pasando uno de sus peores momentos. Hace un mes acudió al hospital por complicaciones en su embarazo. Un problema en los intestinos del bebé les obligó a programar una operación para después de su nacimiento.

"Vamos a tener mucha esperanza. Creo que lo más importante es que esperamos que el bebé se quede dentro y pueda crecer lo más posible antes de este gran evento por el que tienen que pasar. Son solo un par de semanas más, así que estoy intentando tomarlo con calma y esperar lo mejor”, compartía en aquel momento.

Tenía claro que tenían que programar una operación y que pasarían mucho tiempo en el hospital tras nacer la pequeña. Sin duda, una situación complicada que estaba dispuesta a asumir.

Nefasto desenlace

Pero las cosas no han salido como esperaban. Este martes compartía una desgarradora imagen en la que la veíamos, junto a su marido, sosteniendo la manita de su pequeña que nació sin vida.

“Anoche perdimos a nuestra bebé. Ella nació en silencio después de luchar tan duro para llegar a nuestro mundo. Ahora está en paz y vivirá para siempre en nuestros corazones", escribía. En desenlace menos deseado pero que ha sido imposible evitar.

Su otra hija, Carmella Stanley Costabile, tendrá que esperar para tener una hermana. La cantante ya sufrió un aborto seis meses antes de este embarazo y las cosas no han ido mejor en esta ocasión.

La maternidad no está siendo una cosa fácil para ella. El pasado mes de marzo, ya hablaba de lo mucho que le ayudaron sus fans cuando sufrió depresión posparto. "Es lo más difícil, lo más aterrador y lo más desafiante por lo que he pasado", aseguró sobre el hecho de ser madre. "No es para nada glamuroso estar caminando, bombeando todo el día y nadie habla mucho de eso. Y luego, se trata como si fuera un secreto o algo de lo que no se debería hablar y eso es simplemente una bola de nieve".