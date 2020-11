Dua Lipa se suma a la tendencia de mostrar el tanga... ¡Y no es la única!

A finales de los 90 Tom Ford para Gucci nos hizo creer que el tanga de ‘strass’ era el complemento que nos haría cool. Tardó un poco en calar en los street styles pero gracias a Paris Hilton, se consiguió. Ella fue una de las pioneras y ahora referente para muchas que ya se han apuntado al tanga visible.

El año pasado ya lo pudimos constatar. Las celebs y las pasarelas nos dejaban caer que esta prenda de ropa íntima, que tanta revolución causó a principios de los 2000, volvía a ser una tendencia casi dos décadas después. Por aquel entonces se lo vimos a Christina Aguilera, Britney Spears o Jennifer Lopez. Era un símbolo de empoderamiento y de libertad femenina. Pero como todo, pasó de moda y el tanga volvió al interior.

Pero en 2019 volvió a salir a la luz y si eres de los que pensaba que iba a ser algo puntual que no prosperaría… ¡Error!... Ha llegado para quedarse. Si empresarias como Rihanna se están esforzando tanto por crear bonitas colecciones de ropa interior, será para lucirlas lo máximo posible.

Dua Lipa se apunta

El caso es que una de las que se ha apuntado a esta tendencia del tanga visible ha sido Dua Lipa. Y no lo ha llevado en una pasarela, ni en un videoclip, ni en ningún otro tipo de evento promocional. No, lo ha llevado en su día a día, lo que nos deja más claro que es algo que ha adoptado para su vida cotidiana y no cumpliendo algún compromiso profesional. Y eso significa que tiene mucho más peso de cara a influir en sus seguidores.

Los paparazzi captaron a la cantante, hace unas semanas, saliendo a cenar algo de sushi por Nueva York con su chico, Anwar Hadid. Llevaba puesto un vaquero largo que dejaba ver el tanga negro que llevaba puesto. Sin duda, un toque de sensualidad que, cada día está más presente en la música urbana.

Dua Lipa muestra en tanga en su día a día. / MEGA/GC Images

De hecho, hace unos días, cuando presentaba su nueva colaboración con Miley Cyrus, Prisioner, podíamos verla en unas fotografías de Tyrell Hampton en las que podía observarse esa discreta tira negra de su tanga.

Beyoncé, Belinda o Kim Kardashian

Y no es la única. Otra de las cantantes que ha lucido tanga visible en las últimas semanas ha sido Belinda, lo que demuestra que es una tendencia que también ha calado en el público latino. Lo hizo durante su participación como coach en La voz México. El negro volvía a ser el protagonista.

Pero si hay una confirmación de que es tendencia, la hemos encontrado con las últimas fotografías de Beyoncé para la portada de diciembre de la edición británica de la revista Vogue. Luce un impresionante vestido rojo de Christopher John Rogers y ropa interior, al descubierto, de Agent Provocateur.

No nos olvidemos de Kim Kardashian, que, si hablamos de tendencias, ella es la reina. También ha enseñado el tanga en la última campaña de Givenchy de la que es imagen. No dudaba en asegurarle a Matthew M Williams, que estaba deseando poder lucir todos los modelos de su primera colección para la firma.

Está claro que la socialité se ha empeñado en hacernos regresar a los 2000, bien con su línea de chándals de terciopelo, bien enseñando tanga. ¿Te animas?