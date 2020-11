Cardi B y Kings Of Leon, entre los nuevos confirmados para Mad Cool 2021

⚡️💥💛🏄🏻‍♀️♣️ Cardi B, Kings Of Leon, The War On Drugs, HAIM, Anderson .Paak & The Free Nationals, Kali Uchis, MØ, Zara Larsson y 19 bandas más se unen a #MadCool2021. Muy pronto 2 nuevos headliners y muchas más sorpresas 🌞 🌴🎡🎶✨



Tickets 👉 https://t.co/kYvdqfdF46 pic.twitter.com/2wqWlhszkF