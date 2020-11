Jennifer Lopez anuncia single desnuda tras ser criticada por el rumbo “pornográfico” de sus últimos trabajos

Jennifer Lopez ha pasado los 50 pero eso no ha impedido que cada día aumente la sensualidad de sus imágenes. De hecho, en América empiezan a criticar la excesiva desinhibición presente en sus últimos trabajos. De hecho, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU., tras su actuación en la Super Bowl que compartió con Shakira, se recibieron más de 1.300 quejas de televidentes que la consideraron demasiado sexual para un espectáculo deportivo y familiar.

Y muchos creen que ese es el rumbo que está tomando su carrera musical. Algunos han llegado a criticar su participación en los American Music Awards junto a Maluma por rozar lo pornográfico. Aunque una gran mayoría admiró la buena forma física de la cantante, otros no se sintieron a gusto al verla con esa malla de gato negro y transparente firmada por Laquan Smith.

Sí es cierto que la actuación estuvo llena de sensualidad, pero ¿cuándo no han sido así las presentaciones de Jennifer Lopez?

JLo al desnudo

Parece que ahora no se lo consienten tanto. El caso es que, si los ánimos ya estaban encendidos, ella no ha hecho más que avivarlos con el avance de lo que parece que será su próximo single, que, si atendemos a los hashtags, podemos pensar que podría titularse In the morning. Aunque también hace referencia a los #turkeyeggs y en sus stories la hemos visto rompiendo un huevo muy brillante.

Lo que sí es seguro es que ha publicado un teaser, realizado por Mert & Marcus, prestigiosos fotógrafos de moda que destacan por su transgresión. En las imágenes aparece completamente desnuda, el único accesorio que luce es el anillo de prometida que le regaló Álex Rodríguez.

El breve montaje incluye primeros planos de abdomen, muslos o rostro de la cantante y otros más amplios que nos dejan ver su cuerpo. Eso sí, se tapa los pechos con las manos.

¿Qué está preparando la del Bronx?