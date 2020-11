Sfera Ebbasta y J Balvin viajan a una isla mágica en ‘Baby’: ¡mira el vídeo!

(Baby

Tú eres mi trap queen)

La Familia

Qua-Qua-Quando chiami tu mi chiedi: "Dove sei?"

Ti dico: "Vieni su", lo so già cosa vuoi (Leggo)

Spengo la TV, tu prepari il joint

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed, ehi

Tú ere' mi queen y yo soy tu king, hey (Yeah)

Dale, juega pa'l team, baby

Te queda bien la Supreme

De Italia baja' pa' Medellín

Tú me tiene' como Jay-Z a Beyoncé y como el ying y el yang

Corazón pateando como Jackie Chan

Tú me tiene' volando como Peter Pan

Tú ere' mi campanita, yo te vo'a sonar

No hay excusa (Excusa)

Dale, quítate la blusa (Ey, la blusa)

Tú ere' italiana, a ti te gusta la medusa (Shh)

Tranquila, tú ere' mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila (Yeah)

No hay excusa (Excusa)

Dale, quítate la blusa (Ey, la blusa)

Tú ere' italiana, a ti te gusta la medusa (Shh)

Tranquila, tú ere' mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila, yah

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed, ehi

Non posso aspettare, togliti i jeans, uh-uh, uh-uh

Voglio fare quello che non dico in TV, uh-uh, uh-uh

Sto facendo un video, ma lo tengo per me (Lo tengo per me), uh-uh

Sto facendo tutto questo, solo per te (Solo per te), uh-uh

Perché con le altre tipe (Tipe)

Non è la stessa cosa (Cosa)

E mi hanno già stufato (Eh-eh)

Dopo meno di un'ora (Ora)

E vogliono che mettono la mia canzone nuova (Canzone nuova, eh-eh)

E mi dicono "sorridi, dai che faccio una storia" (Faccio una storia, skrrt-skrrt)

Qu-Quando chiami tu mi chiedi, "Dove sei?" (Dove sei?)

Ti dico, "Vieni su", lo so già cosa vuoi

Spengo la TV, tu prepari il joint

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehy

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed, ehi

(Fuente)