Love of Lesbian vuelve con ‘Cosmos (Antisistema solar)’, compuesta en 5 minutos: Aquí vídeo y letra

Me dormí en el metro y me salté una estación,

y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.

Y tú en la ciudad, mientras tú en la ciudad.

Gajes del oficio astromántico,

Temo las alturas sin tu elevación.

Me puedes llamar «Antisistema Solar».

Voy a finalizar lo que nunca empecé.

De tu materia oscura un verso arrancaré.

Hoy vivo en tiempo muerto en un ciberespacio entre los dos.

Qué importa ya si una canción que hable de ti

encierre a todo un cosmos.

Si no me ves, no hay realidad.

¡Qué irónico! Es cápsula de un tiempo

que no será, no, jamás será.

Crema protectora factor un millón.

Son tus rayos gamma mi desolación.

Me llamarás «Antisistema Solar».

Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor,

y siento cuando vibras o tu alta tensión.

Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón.

Qué importa ya si una canción que hable de ti

encierre a todo un cosmos.

Si no me ves, no hay realidad.

¡Qué irónico! Es cápsula de un tiempo

que no será, no, jamás será.

Hay veces que una canción que habla de ti

le gusta a todo el mundo menos a mí.

Sé la razón, la entenderás.

El daño es tan rotundo. Ellos quieren más.

Se lo vas a dar.

Se lo darás.

Si me firmamiento, puedo ver qué niño soy.

Ojalá lo que cante ahora al fin te parta en dos.

Soy un loco que habla solo de ti,

en serio solo me hablo de ti,

y vuelta a empezar, en vicio orbital,

vuelta a empezar.

Mientras tanto…

¿Quién soy?

¿Quién soy?

¿Quién soy?

Hay días que una canción que habla de ti

le gusta a todo el mundo menos a mí.

Sé la razón, la entenderás,

El daño es tan rotundo,

ellos quieren más.

Se lo vas a dar.

Se lo darás.