INXS, Adele, Rihanna, Estopa… Éxitos en la lista una semana como esta en el pasado

Aquella canción con la que diste tu primer beso, aquella que escuchabas mientras estudiabas los exámenes finales, aquella que pusiste sin tregua en el coche durante aquel viaje inolvidable… La música va unida a grandes momentos de nuestras vidas; por eso resulta tan agradable recordar canciones del pasado. Seguramente muchas de tus favoritas fueron número uno de LOS40, y las desempolvamos cada semana en la sección La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola: aquellas que llegaron a lo más alto de la radio de los éxitos tal día como hoy.

El año pasado por estas fechas llegó a la primera plaza Dance monkey, de Tones & I; la “canción de monito de feria”, como la llamaba Tony Aguilar. Aún la tenemos fresca en la memoria —y en los oídos— porque permaneció en el chart hasta mediados de este 2020. Mira si todavía está vigente que la australiana es una de las estrellas que forma parte del cartel de LOS40 Music Awards de 2020.

Hace cinco años, Adele hizo historia en la lista al situar Hello directamente en el número uno; es decir, partía como candidata, y entró como un cohete a la primera posición. Fue un número uno planetario y estuvo tres semanas consecutivas en el puesto de honor de LOS40. Tres semanas seguidas estuvo también Rihanna con Only girl (in the world), aunque en 2010.

El capitán James Blunt continuaba en lo alto esta semana en 2005 con su melosa balada You‘re beautiful —lo de capitán es porque antes de dedicarse a la música participó con el ejército británico en la guerra de Kosovo—, mientras que en 2000 Estopa triunfaban en el ránking con Como Camarón. Si retrocedemos 25 años, vemos que en una semana como esta la canción que lideraba la lista era Fairground, de Simply Red, proyecto del cantante y compositor Mick Hucknall, posiblemente el pelirrojo más famoso del pop hasta que llegó Ed Sheeran. Su soul elegante fue muy bien acogido en todo el mundo.

Hemos hablado de James Blunt, de Mick Hucknall, y en 1990 el número uno en noviembre era para otro acreditado conquistador: Michael Hutchence, al frente de su banda INXS. Los australianos encadenaron una ristra de éxitos con su pop enérgico y bailable, entre los cuales estaba Suicide blonde, con el que encabezaron el chart de LOS40. Se decía que el título hacía referencia a un tono de tinte para el pelo (“rubio suicidio”). Hutchance murió en extrañas circunstancias (se habló de suicidio, aunque también se barajó que había sido fallecido en el transcurso de un ritual sexual extremo) otro noviembre, pero de 1997, lo que puso dramático punto final a la brillante carrera del grupo. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar presenta todas estas canciones memorables.