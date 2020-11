Emma Stone explica qué personaje de ‘Friends’ le inspiró más

Emma Stone ha revelado en el programa de Jimmy Fallon que tiene especial cariño a uno de los personajes protagonistas de Friends. De hecho, algunos de sus dejes y formas de hablar le han inspirado para interpretar a su personaje en Los Croods, Eep.

"No me había dado cuenta, y esto que te voy a contar supone exponerme un poco, pero de verdad que no me di cuenta hasta hace muy, muy poco: me siento inspirada por Mónica de Friends, lo que no podría ser más opuesto a Eep como personaje", revela la protagonista de La La Land.

"Me doy cuenta de que mi cadencia a veces se parece a ese '¡Lo sé!' [el mítico 'I know' de Geller]. Ese tipo de sonido. Y cada vez que veía al personaje sentía que estaba haciendo a Mónica todo el rato. ¿No me di cuenta en estos 10 años?", reflexiona la actriz, que actualmente ha recuperado a Eep para la segunda parte de Los Croods, cuyo rodaje ya ha finalizado.

"La gran Courteney Cox... ¡La amo!", responde Jimmy Fallon, quien se parte de risa ante la imitación de Stone y aprovecha el momento para pedirle más detalles sobre la trama de Croods 2: Una nueva era, la continuación de DreamWorks a la taquillera Los Croods. Una aventura prehistórica.

En esta nueva entrega, la primera familia prehistórica que protagonizó la cinta de 2010 se verá obligada a buscar un nuevo lugar donde vivir. En el camino se encontrará con otra familia mucho más avanzada evolutivamente, los Masmejor, con quienes tendrán que aliarse para hacer frente a una serie de fuerzas externan que ponen en peligro su vida.

Los Croods 2: Una nueva era se estrenará el 24 de diciembre de 2020 en cines españoles. Además de con Emma Stone, en su reparto de voces cuenta con Nicolas Cage (Leaving Las Vegas), Ryan Reynolds (Deadpool), Catherine Keener (Déjame Salir) y Peter Dinklage (Juego de Tronos), entre otros.