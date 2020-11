Liam Payne habla de los fenómenos paranormales que vive en su casa

Si alguna vez has sido testigo de un fenómeno paranormal, no estás solo/a en esto. Liam Payne es otro que no ha podido evitar sentirse asustado tras vivir experiencias con fantasmas.

Así lo ha contado a través de un directo en su cuenta de Instagram. Asegura que no durmió bien durante la noche, ya que pasan cosas extrañas en su nueva casa de Londres. "Se construyó en 1500 y es vieja y asusta. Quizás hagamos algún tipo de Big Brother encantado. Podría ser divertido", explicó según las palabras recogidas por Asia One.

Pero eso no es todo, ya que también ha compartido la experiencia que tuvo en mayo cuando se despertó por un fuerte ruido en su anterior casa. "Estaba en la cama y sonó un "bang". Intenté hacer la grabación de Ghost Adventures. Estaba sentado en mi habitación preguntando '¿Hay alguien ahí? ¿Acabas de hacer ese ruido?'. Entonces, la luz del armario de mi habitación se encendió y la puerta estaba cerrada, así que algo tuvo que moverse. Fue un momento aterrador", explica.

"Voy a hacer un vídeo de algo, investigando, para ver si puedo encontrar algo porque me gustan estas cosas. Me asusta mucho, no me malinterpretéis, pero es divertido", añade. Además, el británico asegura que ha decidido llamar Alan a su fantasma. "Nunca lo he visto pero las luces se encendieron a las tres de la mañana", dice.

Lo cierto es que los fenómenos paranormales han estado acompañando a Payne en cada una de sus casas. Sin ir más lejos, en 2017 cuando vivía con Cheryl en Los Ángeles, también presenció actividades extrañas, así como también en su anterior hogar en la capital británica.

Pero parece que Liam ya se ha acostumbrado a eso de estar acompañado por seres invisibles, así que cualquier ruido o movimiento que se salga de lo común para él forma parte ya de su rutina. Y tú, ¿crees en estos fenómenos paranormales?