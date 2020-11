Stray Kids presenta su concierto Beyond LIVE

Aunque la ley de Murphy diga que “cualquier cosa que pueda ir mal, irá mal”, Stray Kids ha llegado para demostrar que esto no es del todo cierto. En noviembre del año pasado, el grupo de JYP Entertainment había iniciado su gira mundial que culminaría en agosto de este año, pero el 22 de marzo, la situación mundial golpeó de lleno los planes de los chicos e hizo que cancelaran sus conciertos. Sin embargo, Stray Kids se montó en la ola digital y ofreció el domingo 22 de noviembre el show en línea Unlock Go Live in Life, no solamente para sus seguidores en los países en los que la gira fue cancelada, sino para el mundo entero.

Con un vídeo introductorio, en el que la realidad virtual característica de los shows Beyond LIVE fue vista, los chicos llegaron al escenario listos para interpretar su tema District 9, que fue el sencillo del disco debut I am NOT. Seguidamente la agrupación cantó Victory Song, un tema perteneciente al disco Clé 1: MIROH, y le siguió Question. Después de esto, un vídeo marcó el inicio del sencillo de Clé 2: Yellow Wood, Side Effects.

Tomando un pequeño descanso, los integrantes de Stray Kids procedieron a saludar a sus fans en distintos idiomas: español, francés, ruso, vietnamita y alemán. Durante la velada, estuvieron comunicándose constantemente con sus seguidores a través de la plataforma de transmisión de Beyond LIVE, en la que los idol expresaron que, durante el show, sus fans los hicieron volver a sentirse como trainees de la industria y antes de presentar el tema Double Knot, explicaron que el efecto de la pandemia en su gira los puso muy tristes, por lo que poder interpretar sus temas para STAY, como se conoce a su fandom, y escucharlos a través de la pantalla los alegró mucho.

El tema WOW de la subunidad “Dance racha”, la canción My Universe de la línea vocal, el poderoso rap de Mixtape 4, y la hermosa melodía de Blueprint, fueron los sencillos que escuchamos luego de Double Knot. Las últimas 2 canciones contaron con un cambio de escenografía, con los chicos en un barco pirata.

Con su segundo cambio de ropa de la noche, interpretaron God’s Menu 神메뉴, el tema principal del disco GO生; seguido por All In, su lanzamiento japonés más reciente. En este punto, los chicos aprovecharon la oportunidad de hablar con sus fans nuevamente, diciéndoles que está bien estar nerviosos, pero que intentaran evitar que el móvil se le cayera.

Stray Kids, quienes agradecieron a sus fans por acompañarlos en la presentación, también compartieron su alegría por haber llegado a los 100 millones de views en Youtube en los videos de God’s Menu y MIROH.

EX, I am You, We Go, Easy y My Pace fueron las canciones que siguieron en el concierto que tuvo 23 temas en total. Fue en este momento en que los idols dieron sus discursos de despedida, momento que los STAY no desaprovecharon para reír junto a los chicos por el icónico grito de “yooh” del integrante ChangBin.

“STRAY KIDS EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD.”

“You Make Stray kids STAY”

El concierto terminó con broche de oro cuando Bang Chan, Lee Know, ChangBin, Hyunjin, Han, Felix, SeungMin, y I.N cantaron Back Door, el sencillo principal de IN LIFE, la canción BOXER, donde mostraron un tablero con mensajes para sus fans, su tema pre-debut Hellevator, el sencillo homónimo del disco MIROH, y el tema de GO生, TA.

Una vez culminado el concierto, la transmisión sorpresa para los fans incluyó presentaciones pregrabadas de la versión coreana de All In, y del tema final del show, TA. Posteriormente, los idols retomaron la tarima, solo para ser sorprendidos por un pequeño proyecto que STAY ideó para ellos: todos los fans mostraron carteles con la misma frase: “SKZ + STAY = Fam”.

Un punto final muy especial para el grupo que había preparado una excelente velada para STAY.