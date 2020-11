Thalía lanza la versión merengue electrónica de ‘Feliz Navidad’

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of our heart

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of our heart

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of our heart

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of our heart

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

We wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of our heart

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero año y felicidad