Lérica, Cali y el Dandee y Omar Montes te ponen ‘En Mute’: ¡mira el vídeo!

Se dice que quien aviso no es traidor

Pero no me dijo na' y me dejó

Tú me gritaba' hasta romperte la vo'

Pero yo te he deja'o en mute

No' quedamo' arriba como antena

Y te dediqué el "Pegamos Tela"

Dijimo' que sí, pero no cuela

Así que frena

Que esta relación se nos fue al carajo

Perdimo' el sentido esa noche' de verano

Ni tabaco y ron, ni mujeres pa' arreglarlo

Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo

(Cali Y El Dandee, yo')

A ti te vieron caminando sola

Te vieron triste como cuando lloras

Dame otra noche que esta se mejora

No voy a hacer llorar a otra española

Baby, me enamoré de ti

Tan rápido, ¿cómo te perdí?

Como si Kanye no tiene a Kim

Como si Messi se va al Madrid

Me enamoré de ti

¿Cómo tan rápido te perdí?

Pero así amarte no tiene fin

Tú ere' el Barça y soy el Madrid

Me quedo en mute, ya no hay más que decir (Yeah)

Que esta relación se nos fue al carajo

Perdimo' el sentido esa noche' de verano

Ni tabaco y ron, ni mujeres pa' arreglarlo

Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo, yah

¿Qué-Qué fue lo que falló? Yo no me lo explico (No, no)

Si me lo dicen hace un año yo lo flipo (Yo no sé)

Éramo' como Bonnie and Clyde en el delito

Como Cristiano y Messi en el mismo equipo

Dime cuánto hace que no vamo' al cine

Dime desde cuándo tú ya no me gime'

Enterrá' está pa' la televisión

Tú con tus novela' y yo vicia'o con bailarina'

Ya no soy tu marioneta

Te di de carpetazo', nena

Me voy a cachondeo con lo' colega'

La noche entera, -tera

Omar Montes

Ella es única (Eh)

Nuestro relación quiere que se haga pública (Pública)

Si quiere' chingarme pue' mándame tu ubica (Tu ubica)

Yo me voy contigo cuando deje la tóxica (Cuando deje a la tóxica)

Ella es única (Eh)

Nuestro relación quiere que se haga pública (Pública)

Si quiere' chingarme pue' mándame tu ubica (Tu ubica)

Yo me voy contigo cuando deje la tóxica (Cuando deje a la tóxica)

Que esta relación se nos fue al carajo

Perdimo' el sentido esa noche' de verano

Ni tabaco y ron, ni mujeres pa' arreglarlo

Y cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo, yah

Cali Y El Dandee, yo'

Lé-Lé-Lérica, Lérica (Jajaja)

Cali Y El Dandee

Omar Montes, prr

(Cuando un amor se daña es mejor mutearlo que repararlo)

Mira, cariño, yo jamá' me iría contigo al país de nunca jamás, jajaja

