Camilo presenta su ‘Bebé’ junto a El Alfa: ¡mira el vídeo y la letra!

[Intro: Camilo]

Un, dos, tres y



[Verso 1: Camilo]

El la'o de tu cama que estaba caliente se está congelando

Miro el teléfono y toda' tus foto' me están torturando

No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira?

Sabes que yo no te olvido

Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar

Yo solamente quiero estar contigo



[Coro: Camilo]

Dime ya por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas?

Dime por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé?



[Verso 2: El Alfa]

Yah (¡Wuh!)

Mami, no te vaya', tú ere' mi tesoro

Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como

A mis amigo' en la calle no le' hago coro

Yo llego volando a'onde ti, no demoro

Dámelo hoy, no me diga' tomorrow

Esa caderita y tu cuerpo devoro

Tú ere' mi perla, diamante y tesoro

Lo que yo má' amo en el mundo y no coro

Sí, 'toy loco por volver a tenerte

Sí, mi cama dice que eres mi suerte

Sí, la única que me ama y no e' por lo que tengo

Hay algo tuyo que se viene 'onde mí, pero no me detengo



[Coro: Camilo]

Dime ya por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas?

Dime por qué, eh-eh (¿Por qué te fuiste?)

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé (No te me vayas)

Dime ya por qué, eh-eh (No, baby)

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé?



[Puente: El Alfa & Camilo]

Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía

Solo queda tu recuerdo pa' arroparme noche y día

Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía

Una vida sin tus beso' yo no sé cómo sería



[Coro: Camilo]

Dime ya por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas?

Dime por qué, eh-eh

Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé

Dime ya por qué, eh-eh

¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé?



[Outro: El Alfa & Camilo]

Yah

Dime por qué

Camilo

Dime por qué te fuiste

El Alfa

Báilame, mami

Baila, mami (Baila)

Pegaíto'

(Fuente)