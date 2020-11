‘La casa fuerte 2’: el telegrama que recibió Isa Pantoja y que la sacó del concurso

La casa fuerte 2 sorprendió a Isa Pantoja con una noticia que pocas veces habían dado en un reality de Telecinco: le permitían pasar el fin de semana fuera de la convivencia.

Ella no se podía creer lo que le estaban diciendo e incluso aseguró que tenía ganas de "vomitar".

Por lo que, para no presionarla, Jorge Javier Vázquez le dejó que se lo pensara y se lo comunicara más adelante.

"Mi cabeza me dice que por salud mental me quede aquí"

El presentador pedía a la hija de la tonadillera que hablara a solas con él. Cuando se apartó del resto de compañeros, le dejaron leer el contenido de un sobre que le habían dejado en un sofá:

"Sabemos que la situación de fuera te tiene muy preocupada y por eso la organización te permite salir durante el fin de semana para pode estar con tu madre en tu casa, con toda tu familia. Podrás salir mañana mismo", rezaba la carta.

🧨 ¡Isa Pantoja se queda en SHOCK al saber que tiene la oportunidad de ir a Cantora para ver a su madre y a su hermano! 🧨https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte10 pic.twitter.com/qF0ta9s11Y — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 27, 2020

Mientras la leía Isa su tono de voz cambiaba a la decepción y aseguraba que le habían dado ganas de "vomitar" al tener que escoger. "Mi corazón me dice que vaya pero mi cabeza me dice que por salud mental me quede aquí", argumentaba la joven.

Por lo que el presentador le calmaba: "No es una obligación, te brindamos la oportunidad, y tendrías que estar aquí para la gala del domingo". Ella aceptó y transmitirá su decisión el viernes.