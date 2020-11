Maluma, Dua Lipa, The Weeknd, Aitana… Emocionante pugna por el Nº1 este sábado

Pues como quien no quiere la cosa hemos llegado al último fin de semana de noviembre, y el panorama que ofrece la lista no puede ser más emocionante. El sábado pasado, Aitana y Morat llegaron al número uno con Más de lo que aposté, y este entente hispanocolombiano se enfrenta ahora al reto de revalidar su liderato. Por cierto, que Morat serán los invitados VIP de este próximo programa, y charlarán con Tony Aguilar de todos los temas de actualidad en los que están implicados además de otorgar su voto a su canción favorita de la lista.

Sus perseguidores pisan fuerte y van a complicar sin duda su deseo de repetir en el primer puesto. ¡Vaya grandes nombres que les persiguen! En el #2 está Maluma con Hawái, en el #3, Dua Lipa con Break my heart y en el #4, The Weekend con Blinding lights. De este trío de ases solo Dua Lipa aún no ha accedido a la posición de honor con este single… Recordemos que la británica tiene actualmente cuatro canciones en el ránking; ¿te imaginas que, además de conservarlas, consigue el número uno? Sería muy, muy fuerte, aunque Dua está tan imparable que de ella puede esperarse cualquier cosa…

Este sábado podemos asistir además al debut en la lista de Tú me dejaste de querer, el gran éxito español del momento, el que está batiendo récords de escuchas y encabeza la lista de los singles más vendidos. Su ingreso significaría el retorno de C. Tangana a LOS40, quien esta vez viene acompañado de dos artistas revolucionarios (cada uno a su estilo) del flamenco, como son La Húngara y El Niño de Elche. Estamos deseando saber si los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 certifican ese regreso.

Las cuatro horas de programa traerán muchos más alicientes, como los premios por votar en antena (902 39 40 40): este sábado regalaremos el BluRay de Ant Man y La Avista (seguimos en el mes del cine de superhéroes y superheroínas) y el recopilatorio Los números 1 de LOS40 dedicado por el equipo. Dedicaremos un rato a la nostalgia en La Máquina del Tiempo, recordando canciones que una semana como esta llegaron al número uno. Presentaremos nuevos candidatos, habrá noticias, sorpresas… En fin, un menú de lo más completo para empezar el fin de semana con buen pie. ¿Te apuntas?