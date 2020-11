U2: ¡Un, dos tres, catorce!... Bienvenidos a ‘Vertigo’, un club nauseabundo del que querrás huir

El ‘Vértigo’ de U2 no es el mismo que aparece en el diccionario. Bono ideó su propia definición del término: ”en mi mente yo creé un club llamado 'Vertigo', con toda esa gente dentro y la música no es la música que quieres escuchar, y la gente no es la gente con la que quieres estar”. La sensación que te produce es “nauseabunda” cuando miras a tu alrededor y ves al capitalismo, “grande y gordo”, explica el líder de la banda irlandesa. El 27 de Noviembre de 2004, Vertigo se convirtió en el undécimo Nº 1 de U2 en LOS40. Han pasado ya 16 años.

Vertigo es la canción que abre el undécimo disco de estudio de U2, How to dismantle an atomic bomb (Noviembre, 2004), sucesor de All that you can’t leave behind (2000). Hasta cinco años después no llegó el álbum nº 12 la banda, No line on the horizon (2009).

Bono (Paul David Hewson), The Edge (David Howell Evans), Adam Clayton y Larry Mullen Jr. grabaron el álbum en sus estudios dublineses de Hanover Quay, entre Febrero y Julio de 2004. Además de Steve Lillywhite (habitual colaborador de la banda) y Chris Thomas, aportaron su experiencia en la producción otros muchos músicos. Es un disco dotado de mayor 'agresividad' y es más combativo y enérgico, como resultado de la implicación de Bono en el mundo de la política. Según reveló el cantante: "Está lleno de grandes temas conducidos por un guitarrista (The Edge) que está harto de verme extender la mano a políticos poco honestos".

La atmósfera que rodea a "Vertigo" es la de los "tiempos de inquietud y nervios que vivimos", según explicaba Bono en 2004 en una entrevista facilitada por su sello Island Records. “Es un tiempo de nervios, los hay, simplemente pones la televisión y piensas, ¿Dónde está lo siguiente? Ya sabes, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, son tiempos de nervios. Estamos en la cumbre, en el capitalismo, y no quieres escribir una canción de rock and roll sobre el fin del mundo”.

Vértigo, un club horrible que produce una sensación nauseabunda

Vértigo, según la RAE, es un trastorno del sentido del equilibrio caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean. Bono, por su parte, ideó su propia definición: "El sitio, es un sitio, es un sentimiento de perplejidad, un sentimiento enfermo, cuando quieres llegar a lo más alto de algo y sólo hay una forma de hacerlo. No es una definición de diccionario, es mía, y en mi mente yo creé un club llamado 'Vertigo', con toda esa gente dentro y la música no es la música que quieres escuchar, y la gente no es la gente con la que quieres estar, y entonces ves a una chica que lleva una cruz colgada al cuello, y te centras en ella, en la cruz, porque no quieres centrarte en nada más. Encuentras en ella un pequeño fragmento de salvación".

Así pues, cuando escribió su letra, el líder de U2 "estaba pensando en este horrible nightclub en el que todos hemos estado. Supuestamente, te lo estás pasando bien y todo es extraordinario y las bebidas cuestan lo que pagarías por un bar en un país del Tercer Mundo… y miras a tu alrededor y ves al Capitalismo, grande y gordo, en lo más alto de la montaña, a punto de caer. Es una sensación vertiginosa, nauseabunda, cuando te das cuenta de que estamos aquí, bebiendo, comiendo, contaminándonos, robándonos unos a otros hasta morir”.

Sopa de tiburón, Viva La Ramone o Hijo nativo, antes de llegar a Vertigo

Vertigo nació tras un largo proceso de trabajo de más de dos años y atravesó muchas transformaciones y cambios de título hasta llegar a la versión definitiva. Su origen se remonta a principios de 2002, cuando Larry Mullen tocaba la batería en Hanover Quay buscando potenciales canciones. The Edge le siguió: "El ritmo de la batería me inspiró para crear y tocar simultáneamente lo que se convertiría en parte de una canción que grabé pocos días después en Malibú, llamada 'Hard metal jacket'”.

En Diciembre de 2002, la banda empezó a trabajar en la canción en su estudio de Dublín, y grabó mas de 75 versiones. Bono detallaba: "Durante los dos años siguientes, 'Hard metal jacket' atravesó muchos cambios antes de convertirse en Vertigo. Algunas veces ... le ponías diferentes nombres a las versiones. Entre esos nombres figuraban Shark soup, Viva La Ramone o Native son”.

Bono, de U2, actuando en el Tour de Vertigo. / Ross Gilmore/Redferns

Sonido rock and roll lleno de los Pistols o los Stones

Respecto a la música de Vertigo, el objetivo de The Edge era el de lograr un sonido rock and roll: "U2 no es verdaderamente una banda de rock and roll, nunca hemos sido una banda de rock and roll, pero con Vertigo yo intentaba dar con un sonido y un riff de guitarra que fuera rock and roll, lleno de lo que yo más amo de esa forma de música, como los Pistols o los Stones en su mejor momento punk, y además también, lo mejor del metal. Trabajé con la música y durante un tiempo pensé en el título de Full Metal Jacket, y tenía algunas ideas para la melodía pero nada con lo que me sintiera verdaderamente contento. Trabajé sobre la demo con algunos loops de batería de Larry, y eso fue lo que marcó el tono de la canción durante un tiempo. No la mejoramos demasiado hasta que finalmente grabamos la versión que aparece en el disco, y fue uno de esos momentos en el que todos nos sentimos inspirados en el mismo instante, e inmediatamente estuvo claro para todos que esa toma que acabábamos de hacer, era la mejor que habíamos hecho de la canción. Además, Bono apareció con algunas melodías nuevas estupendas, y fue entonces cuando ya teníamos lo que queríamos".

‘Un, dos, tres, catorce’ y otros guiños

Mucho se ha escrito sobre el significado del arranque de Vertigo con el famoso "un, dos tres, catorce". Hay teorías que mantienen que es una referencia a la Biblia (Exodus 3:14) o que se trata del número de bombas atómicas en Corea del Norte. En cualquier caso, esta es una de las explicaciones que ofreció el propio Bono en una entrevista publicada en 'Rolling Stone': "Puede que hubiera algo de alcohol involucrado". Pero también ha contado que hace referencia a la frase de Bruce Springsteen: "El rock and roll no tiene que ser uno, dos, tres, cuatro".

En Vertigo hay otros guiños al español en el '¡Hola!' que se escucha por detrás del estribillo 'Hello, hello', así como '¿Dónde estás?' después de la frase "I'm at a place called Vertigo" (estoy en un lugar llamado Vertigo).

Buscaron sol en el Delta del Ebro… y se congelaron

El videoclip de Vertigo se rodó en España, en el paraje de Punta del Fangar, en el Delta del Ebro (Tarragona) los días 14 y 15 de Septiembre de 2004. Los franceses Álex Courtes y Martin Fougerol (Alex & Martin), directores del clip, construyeron con su equipo un mini-estudio en medio de una duna para los primeros planos y los efectos de iluminación. La banda hizo cerca de 40 'playbacks' de la canción para el rodaje.

"Una idea que tuvimos fue la de rodar el clip en Nevada, donde se probó la bomba atómica", reveló Fougerol en un descanso del rodaje. "Pero, en cualquier caso, esperamos que este sitio sea mucho mejor". Pocas horas después de estas declaraciones, el cielo se puso gris y empezaron a caer las primeras gotas. Larry, Adam, Bono y Edge se resguardaron en una pequeña tienda de campaña.

Durante el rodaje del videoclip, The Edge bromeaba: "Finalmente pudimos convencer a alguien para rodar un vídeo en un lugar cálido y ¿qué ocurre?. Hemos tenido lluvia, hemos tenido huracanes con vientos fuertes y ¡esta arena maldita!. ¿Cómo hicieron Duran Duran para conseguir en las Seychelles chicas guapas sobre esos lujosos yates?". "Hemos tenido lluvia y hemos tenido nieve", apuntaba Bono. "... y estamos intentando tener algo de sol y hemos fracasado", decía Larry con una sonrisa. "Hemos venido a una playa en España y hemos tenido una tormenta de arena y estamos congelados!".

Jam Abelanet, supervisor de la post producción del clip, explicó que los efectos de vértigo, en los que el suelo se separa en diferentes círculos, se desarrolló con un algoritmo especial utilizando un lenguaje de programación (scripting). Trece artistas gráficos trabajaron con los artistas de 'Flame' Jonathan Lagache y Françis Polvé para producir efectos de humo, correctores de color, rotoscopio…

Undécimo nº 1 en LOS40 de U2

El 27 de Noviembre de 2004, Vertigo se convirtió en el undécimo nº 1 de U2 en LOS40. Es también la canción del grupo que más semanas ha estado en el puesto más alto de la lista. Entró el 30 de Diciembre de 2004 (en el puesto nº 12) y permaneció nada menos que 32 semanas, hasta principios de Junio de 2005. A lo largo de esos siete meses que el single de los irlandeses se mantuvo en la lista, fue nº 1 durante cuatro semanas no consecutivas. La última, entre el 22 y el 29 de Enero de 2005.

En 30 años, U2 obtuvo 13 números 1. El primero de ellos fue With or without you en 1987 y el último (de momento) es You're the best thing about me en 2017.

Éxito internacional

La canción fue un éxito internacional desde su publicación en Noviembre de 2004, cuando lideró las listas de gran parte de Europa (como en España o Reino Unido), y todavía siguió presente años después, dando nombre a su tour mundial o cuando cosechó tres Premios Grammy en 2005: Mejor Interpretación Rock de un Dúo o Grupo, Mejor Canción Rock y Mejor Vídeo.

'Vertigo Tour' (2005-2006) fue la gira que más recaudó en 2005: más de 3'2 millones de personas asistieron a sus 110 conciertos (con las entradas agotadas) con los que sumaron 260 millones de dólares. Cuando 'Vertigo Tour" concluyó en 2006, se habían vendido 4'6 millones de entradas con un total de 389 millones de dólares recaudados.

Como curiosidad añadir que Bon Jovi interpretó el single de U2 durante su gira de 2011 por Estados Unidos y Europa presentando su recopilatorio The Greatest Hits.