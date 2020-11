Cara Delevingne sorprende con un radical afeitado de cabeza

La actriz y modelo Cara Delevingne, referencia del movimiento LGTBIQ+ e icono de la pansexualidad, ha sorprendido a sus fans con el cambio de look radical para su nueva película, Toda una vida en un año, un drama romántico que protagonizará junto a Jaden Smith, el hijo de Will Smith.

Delevingne se ha tenido que pasar la cuchilla por la cabeza y quedarse completamente calva para meterse en la piel de Isabelle, una joven que padece cáncer de ovarios y cuyo novio, Daryn (Smith), tratará de regalarle el mejor año de su vida como despedida.

Según explica en una entrevista con Entertainment Weekly, "Isabelle fue especial para mí por su fuerza. No importa por lo que haya pasado porque siempre va a sacar algo positivo de ello; ella siempre iba a seguir viviendo como si no llevase una maldición sobre su espalda. Fue una gran inspiración", explica Delevingne.

Sobre su cambio de imagen Delevingne nos ha adelantado un pequeño momento de la película en el que tanto ella como Jaden Smith deben raparse la cabeza: "Me encanta Jaden, lo adoro con todo mi corazón. Es un artista fenomenal y me siento muy feliz de que la gente vaya a verle como un actor así. Nos rapamos la cabeza juntos al mismo tiempo... eso sempre formará parte de mi vida", expresó.

Sobre este cambio de imagen también se ha pronunciado el director de Toda una vida en un año, el cineasta esloveno Mitja Okorn: "Tuvo que cortarse las rastas", bromea antes de confesar que aunque no fue fácil encontrar a Delevingne, ha sido una actriz excelente para el papel: "Es divertida, tiene esa energía loca, impredecible, puede hacer cualquier cosa".

"Le encantó el papel, y me dijo: 'Esto es increíble. Quiero afeitarme la cabeza y mis cejas'. Y yo respondí: 'Oh, no, las cejas no, por favor. ¡Son tan especiales! ¿Qué pasa si no te vuelven a crecer? Porbablemente vale más asegurar eso que toda la película'. Nos encantó la pasión que tenía", confiesa Okorn.

Aún no hay fecha de estreno determinada para la película, aunque probablemente llegue a las salas españolas a principios de 2021.